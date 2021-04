Jugend forscht: Bayern mit Bubi-Bank gegen Union Berlin

Aufgrund der derzeit dünnen Personaldecke beim FC Bayern stehen gegen Union Berlin einige Nachwuchsspieler im Kader. Bekommt einer der Youngster seine Chance?

München - Viel Auswahl hat Bayern-Trainer Hansi Flick nicht fürs kommende Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker). Etliche Leistungsträger und Stammspieler fallen verletzungsbedingt aus, auf der Bank wird demnach reichlich Platz frei.

Diese Plätze will Flick einem Bericht zufolge mit einigen Nachwuchsspielern auffüllen. Dem " " zufolge stehen Christopher Scott, Remy Vita, Josip Stanisic sowie Dimitri Oberlin im Kader für Samstag. Flick bestätigte zwar auf der Pressekonferenz am Freitag, dass er einige Nachwuchsspieler mitnehmen wird, bis auf Scott nannte er aber keine konkreten Namen.

Ebenjener Scott, der bereits im Topspiel gegen Leipzig im Kader stand, darf sich bei den Youngstern wohl auch die meisten Hoffnungen auf einen Einsatz machen. "Er ist ein Spieler, der schon gefallen hat", so Flick am Freitag. "Wenn er morgen spielt, hat er nichts zu verlieren. Er kann frei aufspielen und zeigen, was er kann."