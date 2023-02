Joshua Kimmich trauert um Freund Tim Lobinger (†50): "Mehr bewundert als jeden anderen"

FC-Bayern-Mittelfeldmotor Joshua Kimmich zeigt tiefe Betroffenheit nach dem Tod von Tim Lobinger. Der 28-Jährige bekam von seinem Trainer Julian Nagelsmann deshalb einen Tag trainingsfrei, um die schlimme Nachricht zu verarbeiten.

München - Nationalspieler Joshua Kimmich hat mit tiefer Betroffenheit auf den Tod des früheren Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger reagiert, der sein Personal Coach war. "Es ist nicht einfach in Worte zu fassen, was du für mich warst und bleibst. Ich habe dich mehr bewundert als jeden anderen", schrieb der 28 Jahre alte Bayern-Profi am Freitag auf Instagram.

Lobinger starb in Alter von 50 Jahren an Krebs

Wegen des Todes des 50-Jährigen gab Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Kimmich einen Tag trainingsfrei, um die schlimme Nachricht zu verarbeiten. "Wenn ein Freund stirbt, ist das hart", so der Landsberger auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Lobinger war im Alter von 50 Jahren gestorben, wie seine Familie am Donnerstagabend bestätigte. Der einstige Leichtathlet hatte jahrelang gegen den Krebs gekämpft. Kimmich hatte den früheren Hallen-Weltmeister 2013 bei RB Leipzig kennengelernt, wo Lobinger als Athletiktrainer arbeitete. Das Duo setzte seine Arbeit später in München fort.

Kimmich nach Tod von Tim Lobinger: "Ich bin dir unendlich dankbar für alles"

"Ich habe immer zu dir aufgesehen, weil du in allen Bereichen des Lebens eine Inspiration und ein Vorbild für mich bist. Du warst und bleibst mein Antrieb, mein Motor und meine Motivation", sagte Kimmich. "Jede einzelne Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit lässt mich nicht nur lächeln, sondern macht mich von ganzem Herzen glücklich. Ich bin dir unendlich dankbar für alles. Deine Werte werden mich immer prägen und begleiten. Du wirst immer da sein."