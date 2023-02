Tim Lobinger mit 50 Jahren an Blutkrebs gestorben

Tim Lobinger ist tot. Der Ex-Stabhochspringer ist an seiner Krebserkrankung verstorben. Der 50-Jährige litt an Leukämie.

Trauer um Tim Lobinger. Der 50-Jährige ist seinem Krebsleiden erlegen. Das berichtet die "Rheinische Post". Der ehemalige Leichtathlet erhielt im März 2017 die Diagnose Leukämie.

Heilung schlossen Ärzte aus: Tim Lobinger stirbt an Folgen der Krebserkrankung

Nach vier Chemos hatte Tim Lobinger im Sommer 2017 einen Spender für die Stammzelltransplantation gefunden. Nach einer folgenden Chemotherapie hatte er den Krebs eigentlich besiegt. Doch im März 2022 berichtete Lobinger, dass der Krebs zurückgekehrt sei. Eine Heilung sei ausgeschlossen, so Tim Lobinger im Oktober. "Mein Krebs ist zu aggressiv."

Tim Lobinger zeigte sich optimistisch auf Instagram

Am 7. Februar meldete sich Tim Lobinger auf Instagram zurück – mit viel Optimismus. Der Ex-Stabhochspringer veröffentlichte ein Foto von sich an der frischen Luft. "Typischer Winterlook. Und trotzdem ist mir fast immer kalt", schrieb er dazu nebst eines lächelnden Emoticons. Mit einigen der gesetzten Hashtags verdeutlicht er, dass er offenbar positiv gestimmt sei. So hieß es dort unter anderem nicht nur #weiter, sondern auch #highfivetolife ("High five an das Leben"), #energy ("Energie"), #gooddays ("Gute Tage") oder #power ("Kraft").

Jetzt ist Tim Lobinger mit nur 50 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben.