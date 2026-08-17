Harry Kane trainiert erstmals nach der WM wieder beim FC Bayern – und kündigt einen zeitnahen Austausch über eine Verlängerung an. Bei der offiziellen Teampräsentation fehlt Jamal Musiala.

Ganze 86 Tage hatte Harry Kane kein Bayern-Dress mehr getragen, der bis dato letzte Auftritt des Engländers war das Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart – als Kane die Münchner per Hattrick im Alleingang zum 3:0-Erfolg schoss. Anschließend wurde Kane als England-Kapitän Dritter bei der WM und erholte sich mit seiner Familie im wohlverdienten Urlaub.

Dreierpack im Pokalfinale: Kane. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Kane-Rückkehr bei Teamvorstellung

Am Montagnachmittag war Kane nun wieder zurück: Bei der offiziellen Teamvorstellung der Männer- und Frauenmannschaft am Bayern-Campus zeigte sich Kane erstmals in dieser Vorbereitung den 2000 Fans – und wurde genauso wie die französischen WM-Rückkehrer Michael Olise und Dayot Upamecano sowie der Rest der beiden Teams gefeiert.

Saibari (l.) hinterließ erneut einen starken Eindruck. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

"Es war gut heute, mein erstes Training mit der Mannschaft. Ich freue mich auf die neue Saison", sagte Kane - und sprach dann auch über seine geplante Vertragsverlängerung. 2027 läuft das Arbeitspapier des Topstürmers aus. "Es ist jetzt die Zeit gekommen, um darüber zu sprechen", sagte Kane: "Wir werden diese oder nächste Woche sprechen, beide Seiten sind ganz entspannt." Kane soll bis 2029 oder 2030 verlängern. Bei seinem ersten Training war er schon wieder top-motiviert.

Abwesenheit von Jamal Musiala

Dass erstmals nach vielen heißen Sommertagen wieder Regen einsetzte und ein frischer Wind wehte, störte keinen der anwesenden Bayern-Fans. Auf den überdachten Tribünen blieb es trocken. Was durchaus überraschte: Neben dem angeschlagenen Bryan Zaragoza, der ohnehin verkauft werden soll, war Jamal Musiala der einzige Profispieler, der bei der Präsentation fehlte.

Schock am Samstag: Jamal Musiala sackt zusammen. © IMAGO/Laci Perenyi

Musiala war am Samstag beim 3:1 im Test gegen RB Leipzig in der Schlussphase auf dem Rasen zusammengebrochen. Nach einer Behandlung durch den Notarzt gab Sportvorstand Max Eberl zunächst leichte Entwarnung. "Das Wichtigste ist, es geht ihm gut. Zu allem anderen kann man nichts sagen", erklärte Eberl. Weitere Informationen gab es vom Rekordmeister darüber hinaus nicht.

Am Montag trainierte Musiala individuell an der Säbener Straße, nach AZ-Informationen soll er sich nach dem Vorfall am Samstag erst einmal ausruhen.

Rückkehr der Verletzten

Trainer Vincent Kompany, der zuvor das Training der Frauen gemeinsam mit Sportdirektor Christoph Freund verfolgt hatte, ließ seine Stars nach der Mannschaftsvorstellung bei einer öffentlichen Trainingseinheit etwa eine Stunde lang schwitzen. Lennart Karl und Serge Gnabry waren nach ihren schweren Muskelverletzungen ebenso dabei wie der gegen Leipzig angeschlagene Minjae Kim.

Konrad Laimer (Schlag abbekommen) fehlte hingegen. Den Österreicher hat es aber nicht schlimmer erwischt. "Es ist alles gut. Ich sollte bald zurück sein", sagte Laimer.

Heiß auf die neue Saison: Harry Kane. Links: Jovana Damnjanovic. © Peter Kneffel

Auffällig: Im Angriff harmonierte das neue Duo Kane und Ismael Saibari schon prächtig. Speziell der marokkanische Neuzugang erzielte einige Treffer, er dürfte vorerst auf Musialas Position als Zehner gesetzt sein. "Er hatte ein paar tolle Torabschlüsse heute", lobte Kane seinen neuen Offensivpartner. Saibari sei eine "großartige Ergänzung zur Mannschaft".

Goldener Schuh für Kane

Kane selbst steht in dieser Woche vor einer besonderen Auszeichnung: Am Mittwoch wird er im Museum der Allianz Arena mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas in der vergangenen Saison ausgezeichnet.

Für den 33-Jährigen ist es nach dem Gewinn in seiner Premierensaison 2023/24 beim FC Bayern bereits die zweite Ehrung zum besten Torjäger Europas. Somit reiht er sich neben Namen wie Gerd Müller (1970 und 1972) und Robert Lewandowski (2021 und 2022) ein, die die Trophäe ebenfalls je zweimal während ihrer Zeit beim Rekordmeister gewinnen konnten.

Mit dem Ballon d'Or könnte Ende Oktober noch eine weitere Ehrung auf Kane warten.