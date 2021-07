Jérôme Boateng zu Hertha BSC? Das ist dran an den Gerüchten

Wo liegt die Zukunft von Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng? Der 32-Jährige ist nach seinem Vertragsende bei den Münchnern noch ohne Klub, nun wird über eine Rückkehr in die Berliner Heimat spekuliert.

München - Laut Sky Italia soll Boateng bereits in Gesprächen mit Hertha BSC stehen, um über einen Wechsel zu verhandeln. "Man weiß ja nie, was der Transfermarkt am Ende hergibt. Jérôme ist auch einer, der den Berliner Background hat", sagte Hertha-Manager Fredi Bobic zuletzt.

Berlin-Transfer unwahrscheinlich: Boateng will in Champions League spielen

Wie die AZ erfuhr, wird ein Transfer nach Berlin in Boatengs Umfeld jedoch für unwahrscheinlich gehalten. Der Verteidiger möchte weiter in der Champions League spielen und sich für die deutsche Nationalelf empfehlen.