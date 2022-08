Janitzek-Kopfball reicht nicht: FC Bayern II spielt Remis gegen Aschaffenburg

Am Sonntag ist der FC Bayern II daheim gegen Aschaffenburg nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Dennoch stehen die Münchner in der Tabelle weiter gut da – am kommenden Wochenende kommt es zum Spitzenspiel.

08. August 2022 - 07:23 Uhr | AZ

Justin Janitzek erzielte das 1:0 für den FC Bayern II, am Ende sollte es dennoch nicht für den Sieg reichen. © imago/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)