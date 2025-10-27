Jahreshauptversammlung des FC Bayern 2025: Herbert Hainer stellt sich zur Wiederwahl

Am Sonntag findet die Jahreshauptversammlung des FC Bayern statt. Die AZ liefert alle wichtigen Infos zur Mitgliederversammlung des deutschen Rekordmeisters.

Der Präsident des FC Bayern auf dem Podium auf der Jahreshauptversammlung: Herbert Hainer.

Die alljährliche Jahreshauptversammlung des FC Bayern steht an! Einen Tag nach dem Duell gegen Bayer Leverkusen findet am Sonntag, 2. November, die JHV im BMW-Park statt. Einlass ist ab 9 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr.

Dort stellt sich Präsident Herbert Hainer zur Wiederwahl, zudem steht die JHV im Zeichen des 125-jährigen Bestehens des FC Bayern. Außerdem dürfte nochmal das Thema Jérôme Boateng in den Mittelpunkt rücken.

Die AZ wird am Sonntag live von der JHV berichten.

+++ Nach Fan-Protesten: Boateng-Hospitanz bei Bayern geplatzt +++

Jérôme Boateng wird nach heftigen Fan-Protesten keine Trainer-Hospitanz beim FC Bayern absolvieren. Der 37 Jahre alte Ex-Profi und der deutsche Rekordmeister teilten das am Wochenende mit. "Nach den jüngsten Diskussionen um meine Person" sei er zu dem Schluss gekommen, sich auf andere Themen zu konzentrieren.

Der langjährige Bayern-Verteidiger Boateng hatte jüngst seine Karriere beendet und erwägt, Coach zu werden. Bayern-Trainer Vincent Kompany bot ihm an, ihn im Rahmen einer Hospitanz zu begleiten. Dagegen aber regte sich intensiver Widerstand bei den Anhängern der Münchner.

"In einem konstruktiven Austausch, den der FC Bayern und Jérôme Boateng in dieser Woche hatten, wurde entschieden, dass Jérôme Boateng nicht beim FC Bayern hospitieren wird", teilte der Verein mit. "Jérôme fühlt sich dem FC Bayern sehr verbunden und möchte nicht, dass der FC Bayern aufgrund der aktuellen kontroversen Diskussion um seine Person Schaden nimmt."