Jahreshauptversammlung 2021: Was kommt auf den FC Bayern zu?

Am Donnerstagabend steht die Jahreshauptversammlung des FC Bayern an. Worum es geht, wer dabei ist und was auf Bosse und Mitglieder zukommt, erfahren Sie hier.

München - Vor zwei Jahren, im November 2019, fand die letzte Jahreshauptversammlung des FC Bayern statt. Damals wegen des großen Mitglieder-Andrangs in der Olympiahalle. Es wurde emotional, rührselig, tränenreich.

Weil Uli Hoeneß als Präsident verabschiedet wurde und an seinen Nachfolger, den frisch gewählten Herbert Hainer übergab. Freibier am Ende der Veranstaltung natürlich inklusive. Die Bayern-Familie feierte sich und ihre Helden sowie die finanzielle Bilanz: Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen vermeldete für 2018/19 den Rekordumsatz von 750,4 Millionen Euro, 93 Millionen mehr als im Geschäftsjahr davor.

Vor zwei Jahren wurde verkündet, dass Flick weitermachen darf

Aus heutiger Sicht zum Schmunzeln: Der damalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge verkündete unter dem Jubel der Mitglieder, dass Interimstrainer Hansi Flick bis Weihnachten und "womöglich darüber hinaus" Bayern-Trainer bleiben solle. Das Ende der Flick-Story ist bekannt: Er holte das vereinshistorische Sextuple und bis zu seinem Wechsel auf den Bundestrainer-Posten noch die Meisterschaft 2021 als siebten Titel.

Doch was passiert am Donnerstagabend ab 19 Uhr (im AZ-Liveticker) im "Audi Dome", der Spielstätte der Bayern-Basketballer? Auf der ersten Jahreshauptversammlung seit Beginn der Corona-Pandemie, da man im November 2020 kein Mitgliedertreffen abhalten konnte? Was kommt auf die Bosse und die Mitglieder zu? Um welche Themen geht es? Wer wird vor Ort sein (können)?

JHV des FC Bayern: Wer darf überhaupt in die Halle?

Angesichts der seit Mittwoch verschärften Corona-Maßnahmen in Bayern maximal 1700 Besucher (25 Prozent der Gesamtkapazität), es gilt die Regelung 2G+ (geimpft oder genesen und zusätzlich getestet). Es herrscht FFP2-Maskenpflicht, Alkoholausschank während der Veranstaltung ist untersagt. Einlass ist ab 16 Uhr, Prinzip: first come, first serve. Letzte Woche mailte der FC Bayern seine Mitglieder an, um das Interesse abzuklopfen. Man rechnet mit ausreichender Kapazität im Audi Dome (7200 Plätze), da keine Präsidentenwahlen anstehen.

Welche Nachrichten werden bei der Jahreshauptversammlung verkündet?

Als Präsident führt erstmals Herbert Hainer durch den Abend. Zunächst müssen zwei Geschäftsjahre "aufgearbeitet" und das Präsidium danach entlastet werden. Die Zahlen für 2019/20 und 2020/21 dürften aufgrund der Corona-Pandemie historisch mies ausfallen für Bayern-Verhältnisse. Im Sommer bezifferte Hainer den Umsatzverlust seit Beginn der Pandemie auf rund 150 Millionen Euro. Eine spektakuläre Verkündung einer Vertragsverlängerung (zum Beispiel von Serge Gnabry, aktuell in Quarantäne) ist nicht zu erwarten.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Welche Themen werden brisant?

Für den neuen Oberboss Oliver Kahn (52), seit 1. Juli Vorstandschef, dürften die Themen rund um das Impf-Chaos in der Mannschaft (Joshua Kimmich!) und im Trainerstab heikel werden, aber noch kniffliger die Wut einiger Fans wegen des Katar-Sponsorings. Bayern-Mitglied Michael Ott will dem Deal mit Ärmel-Sponsor "Qatar Airways" (der Vertrag läuft bis 2023 und bringt laut "Bild" rund 20 Millionen Euro jährlich ein) und der gesamten Katar-Partnerschaft ein Ende bereiten, weil dem WM-Gastgeberland von 2022 Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden.

Dazu hatte der 28-jährige Ott fristgerecht einen Antrag eingereicht, um das Thema auf die Agenda des Abends zu setzen. Bisher reagierte der Verein nicht. Der Versuch, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, blieb erfolglos. Unklar, ob der Antrag noch im Laufe des Tages zugelassen wird. So oder so – bei den Tagesordnungspunkten 9 (Anträge) 10 (Verschiedenes, also die Wortmeldungen der Mitglieder) dürfte es turbulent und hitzig werden.

FC Bayern: Sind Julian Nagelsmann und Profis bei der JHV vor Ort?

Zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld wollen Kapitän Manuel Neuer und seine Stellvertreter Thomas Müller und Robert Lewandowski kommen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann plant seinen ersten Besuch einer FCB-Jahreshauptversammlung, sagte: "Grundsätzlich ist es immer ein schönes Erlebnis, den Mitgliedern gegenüberzutreten. Ich glaube, es ist immer wichtig, Dialog zu haben."

Welche Ehrungen stehen bei der Jahreshauptversammlung an?

Karl-Heinz Rummenigge (66) wird nach 30 Jahren als Funktionär (von 1991 bis 2002 Vize-Präsident, danach bis Juli diesen Jahres Vorstandschef) geehrt und verabschiedet. Es wird gebührend an den am 15. August verstorbenen Gerd Müller (†75) gedacht, den legendären Bomber der Nation.