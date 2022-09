Inter-Legende Andi Brehme: "Bayern gewinnt die Champions League!"

Die ehemalige Inter-Legende Andreas Brehme erklärt im AZ-Interview, was den Mailändern im Moment fehlt, warum Robin Gosens dort nur zweite Wahl ist – und was er den Münchnern heuer zutraut.

AZ: Herr Brehme, Sie haben für beide Vereine gespielt. Ab 1986 zwei Jahre für den FC Bayern, wechselten danach zu Inter Mailand und blieben vier Spielzeiten. Am Mittwoch treffen Inter und die Bayern zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase aufeinander. Ein harter Brocken für die Münchner?

ANDREAS BREHME (61): Für ein Gruppenspiel schon ja, und dann auch noch auswärts vor vollem Haus in San Siro. Die Bayern erwartet eine heiße Atmosphäre, allerdings ist Inter aktuell nicht in Top-Form.

"Ohne Lukaku fehlt die Power im Sturmzentrum"

Was fehlt der Truppe von Trainer Simone Inzaghi?

Klar und einfach: Mittelstürmer Romelu Lukaku, der wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Ich habe mir am Samstag das Mailänder Derby im Fernsehen angeschaut, da hat Inter in der ersten halben Stunde ganz gut gespielt, ging durch Marcelo Brozovic 1:0 in Führung, aber am Ende hat sich – leider – Meister Milan mit 3:2 durchgesetzt. Ohne Lukaku fehlt die Power im Sturmzentrum, die Durchschlagskraft. Lautaro Martinez ist ein anderer Stürmertyp. Edin Dzeko hat es nach seiner Einwechslung ganz gut gemacht, erzielte den 2:3-Anschlusstreffer. Er strahlt immer noch eine gewisse Gefahr aus, ist aber mit seinen 36 Jahren auch nicht mehr der Jüngste. Außerdem fehlt auf dem linken Flügel Ivan Perisic, der zu Tottenham gewechselt ist. Darüber wird man in München nicht traurig sein, dessen Qualitäten kennt man ja.

Vor der Derby-Pleite hatte Inter schon mit 1:3 bei Lazio Rom verloren, ist mit zwei Niederlagen nach fünf Partien nur Achter der Serie A. Was läuft schief beim Pokalsieger?

Die Abwehr schwächelt, das ist die Achillesferse der Nerazzurri. Die Dreierkette um Stefan de Vrij ist zu anfällig, da muss Bayern mit seiner überragenden Offensiv-Power draufgehen.

Zurückhaltung ist nicht gefragt

Das heißt: Zurückhaltung ist nicht gefragt in einem ausverkauften Giuseppe-Meazza-Stadion vor 70.000 Fans?

Nein, die Bayern können doch von ihrer DNA her auch nicht abwarten. Sie sollen mutig nach vorne spielen, Inter sofort unter Druck setzen, dann machen sie hinten Fehler.

Wenn man die Gruppe mit Bayern, Inter und dem FC Barcelona betrachtet, ist schon ordentlich Druck auf dieser Partie am Mittwoch.

Mit Sicherheit. Für mich sind allerdings die Bayern Favorit – nicht nur bei Inter, sondern generell in der Gruppe, in der Pilsen als vierte Kraft – bei allem Respekt – kein Spiel gewinnen dürfte. Natürlich hat Barcelona Robert Lewandowski geholt und noch ein paar andere Granaten, aber die Mannschaft muss sich nach so vielen Zu- und Abgängen erst einmal finden. Ich habe schon vor der Gruppenauslosung zu Freunden gesagt: Diese Saison gewinnt Bayern die Champions League. Sie haben sich mit Sadio Mané, Matthijs de Ligt und den anderen Spielern so schlau und gut verstärkt. Ich habe zwar das 1:1 bei Union Berlin nicht gesehen, habe trotz der zwei Unentschieden in der Liga jedoch das Gefühl, dass die Bayern im Laufe der Saison immer besser werden, weil sie sich spielerisch verbessert haben und das neue System von Julian Nagelsmann mit den zwei Spitzen mehr und mehr verinnerlichen.

Nach den Zeiten eines Karl-Heinz Rummenigge und Hansi Müller in den 80ern sowie dem deutschen Trio mit Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Ihnen in den späten 80ern und frühen 90ern versucht sich aktuell Robin Gosens bei Inter, hat jedoch einen schweren Stand. Der Linksaußen kommt über eine Joker-Rolle mit Kurzzeiteinsätzen derzeit nicht hinaus. Was läuft schief?

Er kam aus einer langwierigen Verletzung und dann ist es schwierig, während der Rückrunde in einer eingespielten Mannschaft Fuß zu fassen. Wenn er reinkommt, muss er sich zeigen und für einen Startelf-Platz empfehlen. Außerdem kämpft er um sein Ticket für die WM in Katar. Ich bin von Gosens Qualitäten überzeugt. Er wird sich durchsetzen.