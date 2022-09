Bayerns CL-Start bei Inter Mailand: Tel als Joker, Goretzka in der Startelf?

Trainer Nagelsmann kann für Inter Mailand aus dem Vollen schöpfen. Hernández soll bleiben.

Mailand - Die gute Nachricht vom Abschlusstraining des FC Bayern am Dienstagmittag an der Säbener Straße vor dem Abflug um 17 Uhr nach Mailand-Malpensa lautete: Mathys Tel, der wegen einer Kapselverletzung auf die Reise zum Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Union Berlin (1:1) verzichten musste, war dabei.

Somit steht Trainer Julian Nagelsmann neben Eric-Maxim Choupo-Moting ein weiterer Mittelstürmer zur Verfügung - als Joker. Käme Tel bei Inter Mailand zum Einsatz, würde der 17-jährige Franzose sein Champions-League-Debüt feiern.

Nagelsmann bestätigt: Goretzka ist gegen Inter Startelf-Kandidat

Entscheidender ist die Frage, wer neben Joshua Kimmich im Mittelfeld-Zentrum ran darf. Schafft es Leon Goretzka nach zwei Kurzzeiteinsätzen Marcel Sabitzer (Nagelsmann: "Gegen Union unser bester Spieler auf dem Platz!") aus der Startelf zu verdrängen?

"Leon ist ein Kandidat, er hat eine lange Verletzung hinter sich und konnte noch nicht so viel mit dem Team trainieren", erklärte Nagelsmann nach der Ankunft am Abend in Mailand, "er ist trotzdem ein Kandidat, weil er es im Training gut gemacht hat und brennt."

Nagelsmann spricht sich für Verlängerung mit Hernández aus

Noch eine Personalie: Den Vertrag mit Lucas Hernández, aktuell bis 2024 datiert, würde Nagelsmann "übrigens definitiv verlängern". Der Verein tendiert ebenfalls dazu, erste (Vor-) Gespräche haben stattgefunden.

Nach seiner Pause in der Hauptstadt wird der Franzose wieder in die Startelf zurückkehren, daher dürfte diesmal Dayot Upamecano als Härtefall der drei Innenverteidiger auf der Bank sitzen.