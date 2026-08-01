Im blau-weißen Flieger: FC Bayern startet Asien-Tour

Nach dem Trainingslager am Tegernsee geht es für den FC Bayern auf weite Reise. Erst Südkorea, dann Hongkong - ein Jubiläum. Sportvorstand Max Eberl freut sich auf "zwei tolle Spiele".

München/Jeju

Der FC Bayern München ist auf seine Asientour aufgebrochen. Trainer Vincent Kompany und der Großteil seines Starensembles um Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich und Bayern-Kapitän Manuel Neuer hoben am Samstag leicht verspätet im ausgerechnet blau-weiß gestreiften Charterflieger nach Südkorea ab. Die Marketing- und Vorbereitungsreise führt zunächst auf die Insel Jeju, weiter geht es dann Mitte der Woche in die Metropole Hongkong.

Neuzugang Brown startet mit großer Vorfreude

Neuzugang Nathaniel Brown, der für rund 50 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt kam, freut sich besonders auf die Sommertour. "Ich glaube, für mich ist es noch wichtiger, weil ich dann einfach mit den Jungs jeden Tag zusammen bin. Deswegen ist Trainingslager ja etwas sehr, sehr Gutes", sagte der Nationalspieler.

Der marokkanische WM-Teilnehmer Ismael Saibari, der für eine ähnliche Ablösesumme von der PSV Eindhoven zum FC Bayern wechselte, fehlt dagegen bei der Reise. "Ismael brennt schon, Ismael würde am liebsten schon die Asien-Tour mitmachen, aber er soll jetzt erstmal die Reha in Ruhe fertig machen", sagte Sportvorstand Max Eberl. Das gilt auch für Serge Gnabry, Lennart Karl und Jamal Musiala, die in München an ihrer Fitness arbeiten.

"Einfach tolle Spiele"

Am Dienstag (13.00 Uhr) spielt der FC Bayern gegen den koreanischen Club Jeju SK FC. Drei Tage später steht am Freitag (14.00 Uhr) in Hongkong im Rahmen des Audi Football Summit ein Härtetest gegen Europa-League-Sieger Aston Villa an, zudem sind sechs Trainingseinheiten geplant. "Einfach tolle Spiele, gut für den Kader", sagte Eberl. Das erste Pflichtspiel steht am 22. August im Franz-Beckenbauer-Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund an.

Dann sind auch die französischen Nationalspieler Michael Olise und Dayot Upamecano sowie Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane wieder zurück. Da sie bis zum Schluss-Wochenende der WM beschäftigt waren, haben sie noch Urlaub. "Natürlich haben wir noch nicht alle Jungs dabei. Aber die, die wir haben, sind alle sehr gut drauf, das ist wichtig", sagte Kompany.

Der FC Bayern war bisher jeweils einmal in Hongkong und Südkorea zu Gast. Insgesamt ist es die zehnte Auflage der Audi Summer Tour, hinzu kommen während der Corona-Pandemie zwei digitale Varianten.