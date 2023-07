Heikle Torhüter-Frage beim FC Bayern: Uli Hoeneß verrät ein Detail zu Yann Sommer

Manuel Neuer wird den Saisonstart wohl verpassen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß wünscht sich deshalb einen Verbleib von Yann Sommer. Doch ob der Schweizer die Münchner verlässt, liegt nicht in den Händen des deutschen Rekordmeisters.

München - Bayern-Kapitän Manuel Neuer (37) war zum Start des Trainingslagers am Tegernsee gar nicht anwesend – und doch omnipräsent. Denn die Sorgen um den Gesundheitszustand des Torhüters, der sich im Dezember einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte, werden immer größer.

Manuel Neuer wird Supercup und Bundesligastart verpassen

"Ich glaube, dass der Punktspielauftakt und der Supercup ein zu ambitioniertes Ziel ist", sagte Trainer Thomas Tuchel über Neuer, der inzwischen wieder das Torwarttraining aufgenommen hat, aber weiter nicht mit den Kollegen übt. Erst im August soll Neuer ins Mannschaftstraining einsteigen – falls, ja falls das lädierte Bein mitmacht. Und das weiß aktuell niemand.

Manuel Neuer ist zurück auf dem Trainingsplatz. © IMAGO / Lackovic

Neuer, so der Plan, wird in dieser Trainingslager-Woche überwiegend an der Säbener Straße trainieren, bei Möglichkeit aber auch mal in Rottach-Egern zum Team stoßen. Dennoch: Die Hoffnung, Neuer könne zum Saisonstart am 18. August bei Werder Bremen fit sein, hat einen deutlichen Dämpfer erhalten.

Hoeneß über Neuer-Comeback: "Dürfen Manuel nicht unter Druck setzen"

"Es ist ein sehr enger Zeitplan fürs erste Spiel, wir brauchen Zeit und Geduld – und die Zeit kriegt er auch", sagte Tuchel: "Immerhin ist das Manuel Neuer!" Der Keeper werde "weiter ein individuelles Programm" absolvieren und daher nicht mit auf die Asienreise (24. Juli bis 3. August) gehen. "Er wird weiter pendeln zwischen individuellem Athletik- und individuellem Torwarttraining. Der Plan ist, dass er nicht mit nach Asien fährt, sondern danach teil-integriert wird ins Mannschaftstraining", sagte Tuchel.

Bayerns heikle Torhüter-Frage bereitet auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß Kopfschmerzen. "Was wir gar nicht machen dürfen ist, dass wir Manuel unter Druck setzen", sagte Hoeneß: Weder dadurch, dass man einen Zeitpunkt für ein Comeback nenne, noch dadurch, dass man einen "teuren Torwart" kaufe: "Die Verletzung war nicht leicht. Dass es immer mal einen Rückschlag gibt, ist auch okay. Es geht nur um ihn. Wenn es ihm gut geht, geht es uns gut."

Tuchel würde Sommer-Abgang vom FC Bayern bedauern

Ziel sei es, dass Neuer die Nummer 1 bleibe. Das ist allerdings ungewiss. Und so könnte Yann Sommer (34) doch noch wichtig werden für Bayern, obwohl der Schweizer gern zu Inter Mailand wechseln würde. "Er hat eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte", so Hoeneß: "Es wird darauf ankommen, wie man mit ihm umgeht. Wir werden offen Gespräche mit ihm führen, er hat einen super Charakter. Wir werden alle Facetten und Perspektiven berücksichtigen."

Tuchel würde einen Verkauf bedauern: "Auf der Torhüterposition macht es im Moment keinen Sinn, etwas zu machen, weil die Situation bei Neuer zu unklar ist." Der Georgier Giorgi Mamardashvili (22) vom FC Valencia ist weiter als neuer Keeper im Gespräch, Alexander Nübel will weg. Hoeneß: "Wenn er einen Verein findet, kann er gehen."