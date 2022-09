Harry Kane: Englands Vollstrecker - auch einer für den FC Bayern?

Englands Kapitän Harry Kane ist zuversichtlich für die WM. Der Vollstrecker ist zudem wieder beim FC Bayern im Gespräch.

London - Harry Kane scherzte und lachte hinterher mit Thomas Müller, die beiden Stars hatten nach dem spektakulären 3:3 (0:0) zwischen England und Deutschland sichtlich ihren Spaß. Und wer weiß, vielleicht witzelten Müller und Kane ja auch über einen Wechsel zum FC Bayern?

Kane, ein Vollstrecker wie aus dem Bilderbuch

Einen wie Kane, 29 Jahre, Vollstrecker wie aus dem Bilderbuch, könnte Bayern nach dem Abgang von Robert Lewandowski (FC Barcelona) in der derzeitigen Situation jedenfalls gut gebrauchen. Seine Qualitäten zeigte der Kapitän der Three Lions auch wieder gegen Deutschland. Kane wühlte, Kane ging voran, Kane traf.

"Wir haben Charakter gezeigt", sagte Kane hinterher. Nach dem zwischenzeitlichen 0:2 bestand ja durchaus die Gefahr "zu kollabieren", aber Kane und Co. wehrten sich im Wembley-Stadion, sie kamen zurück und gingen durch ihren Anführer sogar noch in Führung: "Wir können stolz auf uns sein. Natürlich haben wir einige Fehler gemacht, die wir bis zur WM in Katar abstellen müssen, aber die Leistung gibt uns ein gutes Gefühl."

Bericht: "Erste Kontaktaufnahme" zwischen Kane und dem FC Bayern

2018 reichte es für England für das WM-Halbfinale, bei der EM zuletzt standen sie im Finale - in Katar soll der große Coup folgen. "Wir müssen bereit sein, wenn das Turnier beginnt", sagte Kane, der nun in jedem seiner vier Spiele gegen Deutschland getroffen hat und bis auf zwei Tore an Wayne Rooneys Rekord von 53 Toren für England herangerückt ist.

Und vielleicht lacht Kane nach der WM ja öfter mit Müller. Laut kicker habe eine "erste Kontaktaufnahme" zwischen dem Angreifer und Bayern bereits stattgefunden.