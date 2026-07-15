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Harry Kane als letzte Hoffnung - Endet heute Abend die Bayern-Serie?

Zwar hat sich die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM nicht immer mit Ruhm bekleckert, doch aus Sicht des FC Bayern kann man zufrieden auf die Vergangenheit blicken. Seit über 40 Jahren stand stets mindestens ein Spieler der Münchner im WM-Finale. Doch jetzt könnte diese Serie ein jähes Ende finden.
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Bixente Lizarazu, Mario Götze und Arjen Robben (v.l.n.r.) standen in ihrer Zeit als Bayern-Spieler in einem WM-Finale.
Imago 34 Bixente Lizarazu, Mario Götze und Arjen Robben (v.l.n.r.) standen in ihrer Zeit als Bayern-Spieler in einem WM-Finale.
Dayot Upamecano stand beim WM-Finale 2022 in der Startelf der Franzosen.
IMAGO/Ayman Aref 34 Dayot Upamecano stand beim WM-Finale 2022 in der Startelf der Franzosen.
Auch Kingsley Coman stand im Finale gegen den späteren Weltmeister Argentinien auf dem Platz.
IMAGO/Ayman Aref 34 Auch Kingsley Coman stand im Finale gegen den späteren Weltmeister Argentinien auf dem Platz.
Am Ende durfte Benjamin Pavard den WM-Pokal nur streicheln, aber nicht mitnehmen.
IMAGO 34 Am Ende durfte Benjamin Pavard den WM-Pokal nur streicheln, aber nicht mitnehmen.
WM-Finale 2018 in Russland: Frankreich - Kroatien (4:2) Corentin Tolisson (Frankreich)
Imago / Ulmer 34 WM-Finale 2018 in Russland: Frankreich - Kroatien (4:2) Corentin Tolisson (Frankreich)
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Toni Kroos
Imago / Laci Perenyi 34 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Toni Kroos
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Philipp Lahm
Imago/HJS 34 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Philipp Lahm
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Jerome Boateng
Imago / Laci Perenyi 34 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Jerome Boateng
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Bastian Schweinsteiger
Imago / Laci Perenyi 34 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Bastian Schweinsteiger
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Thomas Müller
Imago/Aflosport 34 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Thomas Müller
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Mario Götze
Imago / Laci Perenyi 34 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Mario Götze
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Manuel Neuer
Imago / Laci Perenyi 34 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Manuel Neuer
WM 2010 in Südafrika: Niederlande - Spanien (0:1 n:V.) Arjen Robben (Niederlande)
Imago / Allstar 34 WM 2010 in Südafrika: Niederlande - Spanien (0:1 n:V.) Arjen Robben (Niederlande)
WM 2006 in Deutschland: Frankreich -Italien (4:6 n.E.) Willy Sagnol (Frankreich)
Imago / Ulmer 34 WM 2006 in Deutschland: Frankreich -Italien (4:6 n.E.) Willy Sagnol (Frankreich)
WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Carsten Jancker (Mitte)
Imago / Laci Perenyi 34 WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Carsten Jancker (Mitte)
WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Jens Jeremies
34 WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Jens Jeremies
WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Thomas Linke
Imago / Laci Perenyi 34 WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Thomas Linke
WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Oliver Kahn
Imago/HJS 34 WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Oliver Kahn
WM-Finale 1998 in Frankreich: Brasilien - Frankreich (0:3) Bixente Lizarazu (Frankreich)
Imago/Buzzi 34 WM-Finale 1998 in Frankreich: Brasilien - Frankreich (0:3) Bixente Lizarazu (Frankreich)
WM-Finale 1994 in den USA: Brasilien - Italien (3:2 n.E.) Jorghino (Mitte, Brasilien)
Imago/Werek 34 WM-Finale 1994 in den USA: Brasilien - Italien (3:2 n.E.) Jorghino (Mitte, Brasilien)
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Hansi Pflügler
Imago/Sportfoto Rudel 34 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Hansi Pflügler
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Olaf Thon
Imago/Aflosport 34 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Olaf Thon
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Stefan Reuter
Imago/Sportfoto Rudel 34 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Stefan Reuter
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Jürgen Kohler
Imago / Offside Sports Photography 34 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Jürgen Kohler
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Klaus Augenthaler
Imago/Sportfoto Rudel 34 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Klaus Augenthaler
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Raimond Aumann (links)
Imago/Sportfoto Rudel 34 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Raimond Aumann (links)
WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Dieter Hoeneß
Imago/Sven Simon 34 WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Dieter Hoeneß
WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Norbert Eder
Imago / Laci Perenyi 34 WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Norbert Eder
WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Klaus Augenthaler (Mitte)
Imago/Sven Simon 34 WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Klaus Augenthaler (Mitte)
WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Karl-Heinz Rummenigge
Imago / Laci Perenyi 34 WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Karl-Heinz Rummenigge
WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Wolfgang Dremmler
Imago / Offside Sports Photography 34 WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Wolfgang Dremmler
WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Karl-Heinz Rummenigge
Imago/Horstmüller 34 WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Karl-Heinz Rummenigge
WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Paul Breitner
Imago/Werek 34 WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Paul Breitner
Wenn Harry Kane nach dem Halbfinale gegen Argentinien auch noch jubeln kann, dann geht eine beeindruckende Serie des FC Bayern weiter.
IMAGO/Latin Sport Images 34 Wenn Harry Kane nach dem Halbfinale gegen Argentinien auch noch jubeln kann, dann geht eine beeindruckende Serie des FC Bayern weiter.

Wenn sich am Mittwochabend England und Argentinien im WM-Halbfinale gegenüberstehen, dann wird man auch beim FC Bayern München auf das Endergebnis gespannt sein. Denn je nach Ausgang wird nach Abpfiff für den deutschen Rekordmeister eine 44-jährige Serie fortgeführt oder nach über vier Jahrzehnten jäh zu Ende gehen.

Seit 1982 immer mindestens ein Bayern-Spieler im WM-Finale

Seit dem Finale 1982 zwischen Deutschland und Italien bei der Weltmeisterschaft in Spanien stand jedes Mal mindestens ein Spieler des FC Bayern München im Endspiel.

Bei der WM 2022 in Katar standen beim Finale Frankreich gegen Argentinien mit Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Dayot Upamecano gleich drei damalige Bayern-Stars auf dem Platz.

Geht die Serie zu Ende? Es liegt nun an Harry Kane

Nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft und der bitteren Halbfinalniederlage der Franzosen gegen Spanien (0:2), hängt es nun allein an Harry Kane, ob die Bayern-Serie auch im 44. Jahr Bestand hat.

Wenn Harry Kane nach dem Halbfinale gegen Argentinien auch noch jubeln kann, dann geht eine beeindruckende Serie des FC Bayern weiter.
Wenn Harry Kane nach dem Halbfinale gegen Argentinien auch noch jubeln kann, dann geht eine beeindruckende Serie des FC Bayern weiter. © IMAGO/Latin Sport Images

Der englische Superstar trifft am Mittwochabend mit den "Three Lions" auf das Team von Argentinien mit Superstar Lionel Messi. Schafft es das Team von Coach Thomas Tuchel ins Finale, geht die beeindruckende Serie des FC Bayern weiter, wenn nicht, findet erstmals seit 1982 ein WM-Endspiel ohne Bayern-Spieler statt.

In unserer Bildergalerie oben können Sie sehen, welche Bayern-Spieler seit 1982 im WM-Finale standen.

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