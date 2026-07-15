Harry Kane als letzte Hoffnung - Endet heute Abend die Bayern-Serie?
Wenn sich am Mittwochabend England und Argentinien im WM-Halbfinale gegenüberstehen, dann wird man auch beim FC Bayern München auf das Endergebnis gespannt sein. Denn je nach Ausgang wird nach Abpfiff für den deutschen Rekordmeister eine 44-jährige Serie fortgeführt oder nach über vier Jahrzehnten jäh zu Ende gehen.
Seit 1982 immer mindestens ein Bayern-Spieler im WM-Finale
Seit dem Finale 1982 zwischen Deutschland und Italien bei der Weltmeisterschaft in Spanien stand jedes Mal mindestens ein Spieler des FC Bayern München im Endspiel.
Bei der WM 2022 in Katar standen beim Finale Frankreich gegen Argentinien mit Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Dayot Upamecano gleich drei damalige Bayern-Stars auf dem Platz.
Geht die Serie zu Ende? Es liegt nun an Harry Kane
Nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft und der bitteren Halbfinalniederlage der Franzosen gegen Spanien (0:2), hängt es nun allein an Harry Kane, ob die Bayern-Serie auch im 44. Jahr Bestand hat.
Der englische Superstar trifft am Mittwochabend mit den "Three Lions" auf das Team von Argentinien mit Superstar Lionel Messi. Schafft es das Team von Coach Thomas Tuchel ins Finale, geht die beeindruckende Serie des FC Bayern weiter, wenn nicht, findet erstmals seit 1982 ein WM-Endspiel ohne Bayern-Spieler statt.
In unserer Bildergalerie oben können Sie sehen, welche Bayern-Spieler seit 1982 im WM-Finale standen.
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