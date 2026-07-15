Harry Kane als letzte Hoffnung - Endet heute Abend die Bayern-Serie?

Zwar hat sich die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM nicht immer mit Ruhm bekleckert, doch aus Sicht des FC Bayern kann man zufrieden auf die Vergangenheit blicken. Seit über 40 Jahren stand stets mindestens ein Spieler der Münchner im WM-Finale. Doch jetzt könnte diese Serie ein jähes Ende finden.

Wenn Harry Kane nach dem Halbfinale gegen Argentinien auch noch jubeln kann, dann geht eine beeindruckende Serie des FC Bayern weiter.

IMAGO/Latin Sport Images 34 Wenn Harry Kane nach dem Halbfinale gegen Argentinien auch noch jubeln kann, dann geht eine beeindruckende Serie des FC Bayern weiter.

Am Ende durfte Benjamin Pavard den WM-Pokal nur streicheln, aber nicht mitnehmen.

IMAGO 34 Am Ende durfte Benjamin Pavard den WM-Pokal nur streicheln, aber nicht mitnehmen.

Auch Kingsley Coman stand im Finale gegen den späteren Weltmeister Argentinien auf dem Platz.

IMAGO/Ayman Aref 34 Auch Kingsley Coman stand im Finale gegen den späteren Weltmeister Argentinien auf dem Platz.

Dayot Upamecano stand beim WM-Finale 2022 in der Startelf der Franzosen.

IMAGO/Ayman Aref 34 Dayot Upamecano stand beim WM-Finale 2022 in der Startelf der Franzosen.

Bixente Lizarazu, Mario Götze und Arjen Robben (v.l.n.r.) standen in ihrer Zeit als Bayern-Spieler in einem WM-Finale.

Imago 34 Bixente Lizarazu, Mario Götze und Arjen Robben (v.l.n.r.) standen in ihrer Zeit als Bayern-Spieler in einem WM-Finale.

Wenn sich am Mittwochabend England und Argentinien im WM-Halbfinale gegenüberstehen, dann wird man auch beim FC Bayern München auf das Endergebnis gespannt sein. Denn je nach Ausgang wird nach Abpfiff für den deutschen Rekordmeister eine 44-jährige Serie fortgeführt oder nach über vier Jahrzehnten jäh zu Ende gehen.

Seit 1982 immer mindestens ein Bayern-Spieler im WM-Finale

Seit dem Finale 1982 zwischen Deutschland und Italien bei der Weltmeisterschaft in Spanien stand jedes Mal mindestens ein Spieler des FC Bayern München im Endspiel.

Bei der WM 2022 in Katar standen beim Finale Frankreich gegen Argentinien mit Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Dayot Upamecano gleich drei damalige Bayern-Stars auf dem Platz.

Geht die Serie zu Ende? Es liegt nun an Harry Kane

Nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft und der bitteren Halbfinalniederlage der Franzosen gegen Spanien (0:2), hängt es nun allein an Harry Kane, ob die Bayern-Serie auch im 44. Jahr Bestand hat.

Wenn Harry Kane nach dem Halbfinale gegen Argentinien auch noch jubeln kann, dann geht eine beeindruckende Serie des FC Bayern weiter. © IMAGO/Latin Sport Images

Der englische Superstar trifft am Mittwochabend mit den "Three Lions" auf das Team von Argentinien mit Superstar Lionel Messi. Schafft es das Team von Coach Thomas Tuchel ins Finale, geht die beeindruckende Serie des FC Bayern weiter, wenn nicht, findet erstmals seit 1982 ein WM-Endspiel ohne Bayern-Spieler statt.

In unserer Bildergalerie oben können Sie sehen, welche Bayern-Spieler seit 1982 im WM-Finale standen.