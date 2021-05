Hansi Flick beschreibt seinen emotionalsten Moment beim FC Bayern

Die kurze, aber erfolgreiche Ära von Hansi Flick beim FC Bayern geht zu Ende. Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg blickt der scheidende Bayern-Trainer auf die emotionalsten Momente beim deutschen Rekordmeister zurück.

München – Am Samstag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) sitzt Hansi Flick zum letzten auf der Trainerbank des FC Bayern. Nach nicht einmal zwei Jahren als Cheftrainer verlässt der 56-Jährige die Münchner nach der Saison wieder und übernimmt wohl den Bundestrainer-Posten beim DFB.

Zeit in Lissabon für Flick "ein absolutes Highlight"

Seine Zeit beim FC Bayern war eine extrem erfolgreiche, es reihte sich Titel an Titel. Doch ein Ereignis wird dem scheidenden Bayern-Trainer für immer in Erinnerung bleiben. "Die emotionalste Sache war die Champions-League-Phase in Lissabon mit dem Sieg gegen Paris", sagte Flick auf der Pressekonferenz am Freitag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Sky Fluid). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Sky Fluid über den Consent-Anbieter verweigert

"Die Emotionen im Anschluss, das gesamte Team, wie die Ersatzspieler angefeuert haben - das war überragend, wenn man das jetzt nochmal sieht. Das wird ein absolutes Highlight in meiner Karriere bleiben." Die Zeit in Lissabon habe ihm sehr viel Spaß und Freude bereitet. Insgesamt holte Flick mit dem FC Bayern in seiner Amtszeit sieben Titel.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Viertelfinal-Aus gegen PSG für Flick eine der größten Enttäuschungen

Doch auch der gebürtige Heidelberger musste als Trainer der Münchner Rückschläge hinnehmen. Zu seinen größten sportlichen Enttäuschungen zählte Flick die Pleite im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel sowie das Viertelfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Vor allem das bittere Ausscheiden gegen PSG wurmt den scheidenden Bayern-Coach noch immer.

"Gerade zuhause haben wir ein fantastisches Spiel gemacht, obwohl einige Spieler gefehlt haben. Die Mannschaft hat ihre Qualität gezeigt, aber leider haben wir die Tore nicht gemacht. Das war schon eine große Enttäuschung", so Flick. Dennoch werde er seine Zeit beim FC Bayern keinesfalls missen. "Das ist ein Verein, der mir immer am Herzen lag und ich werde weiter mitfiebern."