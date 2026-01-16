Hamann: "Für mich wäre eine Verlängerung mit Kane aktuell kein Thema"

Didi Hamann spricht im exklusiven AZ-Interview über die Zukunft von Harry Kane beim FC Bayern, das Topspiel in Leipzig, Lennart Karls WM-Chancen und RB-Juwel Yan Diomande: "Ihm liegt alles zu Füßen."

AZ: Herr Hamann, der FC Bayern hat die beste Hinrunde der Bundesliga-Historie gespielt. Schafft es das Team von Vincent Kompany, die ganze Saison über ungeschlagen zu bleiben – wie zuvor nur Bayer Leverkusen 2023/24?

DIETMAR HAMANN: Die Chance besteht natürlich, es ist nicht ausgeschlossen. Bayern war tadellos bisher. Aber ich glaube nicht, dass sie es packen.

Verletzungen und Herausforderungen

Warum?

Es waren schon einige enge Partien dabei in der Hinrunde. Und das jetzt in der Rückrunde in 17 Spielen zu wiederholen, wird unheimlich schwer. Bayern hatte fast keine Verletzungen in der bisherigen Saison, jetzt fallen Josip Stanisic und Konrad Laimer aus. Man muss abwarten, wie es kräftemäßig ausschaut in den kommenden Wochen und Monaten. Es kommen ja auch noch die K.o.-Spiele in der Champions League dazu.

Und zunächst am Samstag (18.30 Uhr/Sky live) das knifflige Auswärtsspiel in Leipzig. Kann RB die Bayern ärgern?

Knifflig wird es auf alle Fälle. Ab dem dritten oder vierten Spieltag war Leipzig eine andere Mannschaft als zum Start beim 0:6 in München. Das Spiel kam für Bayern zum richtigen Zeitpunkt und für Leipzig zum falschen. Xavi Simons und Loïs Openda standen vor dem Abschied, womöglich hätte RB beide gar nicht aufstellen sollen. Da kommt jetzt ein anderer Gegner auf Bayern zu. Leipzig ist der größte Test für Bayern in der Liga.

Junge Talente im Fokus

Bei Leipzig ragt offensiv der erst 19-jährige Ivorer Yan Diomande heraus. Wäre er einer für den FC Bayern? Die Münchner sollen ihn beobachten...

Ein super Spieler! Wie er mit 19 Jahren vom ersten Spiel an Akzente gesetzt hat, ist beeindruckend. Beim 2:0 gegen Freiburg wurden Diomande und Antonio Nusa erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt, das zeigt, was für einen starken Kader die Leipziger haben. Sie werden die Bayern in dieser Saison im Meisterkampf nicht mehr stressen können, aber vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren, falls der Kader so zusammenbleibt. Dass die Bayern an einem solchen Spieler interessiert sein sollten, ist klar. Diomande liegt ja alles zu Füßen, er ist so jung. Bei Bayern muss man schauen, wann und wie Jamal Musiala zurückkommt. Es gibt auch noch Lennart Karl, Michael Olise, Luis Díaz und Serge Gnabry. Zu viele willst du auch nicht haben, vorne können nur drei spielen hinter Harry Kane. Aber dass da grundsätzliches Interesse da ist, ist logisch.

Wobei Diomande jüngst gesagt hat, dass der FC Liverpool sein Traumverein ist.

Das ist nicht ausgeschlossen, Mohamed Salah steht bei Liverpool möglicherweise vor dem Abschied. Es würde Diomande aber für die Entwicklung sicher nicht schaden, wenn er noch ein Jahr in Leipzig bleibt. RB hat eine junge Mannschaft und mit Ole Werner einen Trainer, der einen guten Einfluss auf seine Spieler hat.

Transfers und Kaderplanung

Zurück zu Bayern. War Ex-Liverpool-Star Luis Díaz der Königstransfer im Sommer?

Díaz ist ein unheimlich wichtiger Spieler für die Mannschaft. Aber derjenige, der den größten Einfluss auf diese Aufbruchstimmung im ganzen Klub hatte, ist Lennart Karl. Er ist natürlich kein Transfer gewesen, er kam aus der Jugend. Aber was Karl gemacht hat, war herausragend.

Muss Karl im deutschen WM-Kader stehen?

Ja, eindeutig. Für mich stellt sich die Frage gar nicht. Wir können es uns nicht erlauben, einen solchen Spieler zu Hause lassen. Da ist jede Diskussion müßig.

Bayerns Supertalent Lennart Karl. © IMAGO/Markus Ulmer

Europäische Konkurrenz

Welche europäische Mannschaft kann den FC Bayern am ehesten stoppen?

Man darf nicht vergessen, dass Liverpool in der vergangenen Saison Erster war nach der Champions-League-Vorrunde und dann gleich im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain ausgeschieden ist. Im Moment sehe ich Arsenal, Paris und Bayern eine Stufe über den anderen. Ich würde aber die weiteren englischen Teams und die Spanier nicht abschreiben. In zwei Spielen ist alles möglich. Real Madrid hat große Probleme aktuell, aber in der Champions League wollen sich die Stars immer besonders präsentieren.

Serge Gnabry hat beim 3:1 in Köln ein herausragendes Tor erzielt. Sollte Bayern seinen auslaufenden Vertrag verlängern?

Für mich ist er einer der talentiertesten Spieler Deutschlands, seine Anlagen sind herausragend. Nur ist es halt so, dass er die letzten zwei, drei Jahre unter dem Radar geflogen ist. Und ich weiß nicht, ob seine Auferstehung nicht damit zu tun hat, dass sein Vertrag ausläuft. Vom Profil her ist er perfekt für diese Mannschaft, er kann vorne alle Positionen spielen. Wenn es die Bayern hinbekommen, ihm einen Einjahresvertrag zu geben mit einer Option für ein oder zwei weitere Jahre, wäre das wunderbar. Vielleicht auch einen Zweijahresvertrag. Aber darüber hinaus würde ich nicht gehen, weil er in den vergangenen Jahren zu selten gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. In dieser Saison zeigt Gnabry wieder Top-Leistungen.

Zukunft von Harry Kane

Wie sollte Bayern bei Harry Kane vorgehen, dessen Vertrag bis 2027 läuft? Der Engländer wird im Juli 33.

Für mich wäre eine Verlängerung mit Kane aktuell kein Thema. Er hat einen Vertrag bis 2027 – und wie lange er noch Tore schießt, weiß ich nicht. Kane spielt mittlerweile eine andere Rolle, lässt sich tiefer fallen. Das ist möglicherweise auch der Tatsache geschuldet, dass er im gegnerischen Strafraum nicht mehr so oft zum Abschluss kommt. Als Trainer und Bayern-Fan würde mir das ein bisschen Sorge bereiten, wie er spielt, weil das nicht seine Aufgabe ist. Ich habe selbst mit Topstürmern zusammengespielt, die ihre eigene Hälfte ganz selten betreten haben. Wenn ich mir die besten Stürmer der vergangenen 20, 30 Jahre anschaue – die hätten gesagt, dass die eigene Hälfte den anderen zehn gehört. Es ist sehr laufintensiv, was Kane da macht. Und diese Energie geht ihm dann vielleicht in den entscheidenden Spielen im Frühjahr verloren. Ich weiß nicht, ob es dem Trainer gefällt. Mir gefällt es nicht. Wenn du Arsenal, Paris, Liverpool oder Real schlagen willst, brauchst du Kane ganz vorne, um die Tore zu schießen.