Hainer über Tuchel-Verbleib beim FC Bayern: "Sind von Thomas absolut überzeugt"

Nach dem Aus von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn hält der FC Bayern weiter an Cheftrainer Thomas Tuchel fest. Das bestätigt nun Klub-Präsident Herbert Hainer.

München - Thomas Tuchel wird Bayern München auch in der kommenden Saison trainieren. Das bestätigte Herbert Hainer, Präsident des Rekordmeisters, bei einer Pressekonferenz am Sonntag. "Wir sind von Thomas Tuchel absolut überzeugt. Er ist einer der besten Trainer in Europa, das hat er auf vielen Stationen bewiesen", betonte Hainer.

Hainer über Tuchel: "Wüsste nicht, warum Tuchel bei uns nicht Trainer sein sollte"

Es gebe "überhaupt keine Gedanken" in Richtung einer Trennung oder eines Rücktritts von Tuchel. "Ich wüsste nicht, warum Thomas Tuchel (im Sommer) bei uns nicht Trainer sein sollte." Hainer berichtete, er habe den Coach am Freitag über die Veränderungen im Vorstand mit der Abberufung von Boss Oliver Kahn und Sportchef Hasan Salihamidzic informiert. "Er war sehr verständnisvoll, wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch."

Tuchel hatte nach dem Gewinn der Meisterschaft mit dem 2:1 beim 1. FC Köln erklärt, es sei "klar, dass ich erstmal da bin". Diese Aussage wurde teilweise so interpretiert, dass der 49-Jährige nach seiner turbulent verlaufenen Amtszeit womöglich an einen vorzeitigen Abschied denke. Sein Vertrag läuft bis 2025.