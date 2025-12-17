"Haben wir jetzt gesehen": Bayern-Boss zeigt sich belustigt bei Karl-Frage

Hiroki Ito, Alphonso Davies - und jetzt Jamal Musiala. Der Kader des FC Bayern füllt sich. Der Vorstandschef findet anerkennende Worte. Eine Frage rund um Lennart Karl amüsiert ihn.

Der Führung des FC Bayern München imponiert der Weg von Jamal Musiala zum Comeback. "Es gehört schon etwas dazu, solange sich immer wieder zu motivieren", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. "Wir sind sehr froh, dass Jamal jetzt wieder beim Training der Mannschaft dabei ist." Genauso habe er sich über die Rückkehr von Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) gefreut.

Der FC Bayern habe damit "einige Wintertransfers", sagte Dreesen bei einer Pressekonferenz anlässlich des Kaufs des Sportparks Unterhaching. "Das sind unsere ganzen Spieler, die zurückkommen und den Kader nochmal auffüllen."

Dreesen: Rückkehrer bringen weitere Qualität

Musiala ist ein halbes Jahr vor dem WM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curaçao in das Teamtraining zurückgekehrt. In dieser Woche absolvierte er erstmals wieder Teile des Trainings mit der Mannschaft. Der Nationalspieler hatte im Sommer bei der Club-WM einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Im Januar soll der 22-Jährige sein Wettkampf-Comeback feiern.

Freut sich über die nahende Musiala-Rückkehr: Bayern-Chef Dreesen (l). © Jens Niering/dpa

"Alle drei Spieler, Jamal insbesondere, bringen neue und weitere Qualität", sagte Dreesen. "Es kommt auf den Trainer an, wie er jetzt dann aufstellt." Man hoffe auf einen kompletten Kader im kommenden Jahr. Dann darf sich der FC Bayern auf große Spiele in der K.o.-Runde der Champions League freuen. Im DFB-Pokal geht es am 11. Februar gegen RB Leipzig weiter. In der Bundesliga überwintern die Münchner als Spitzenreiter.

Bayern-Boss amüsiert

In Abwesenheit von Musiala konnte Talent Lennart Karl seine Chance nutzen. Der 17-Jährige empfahl sich sogar für die Nationalmannschaft und eine WM-Teilnahme. Die Frage zu Karl und wer für Musiala Platz machen könnte, fand Dreesen "schon erstaunlich", wie er lächelnd sagte. "Weil ich kann mich gut daran erinnern, als wir Spätsommer regelmäßig über den zu dünnen Kader gesprochen haben. Ich habe damals mal gesagt, auch ein dünner Kader birgt große Chancen für Talente. Das haben wir jetzt gesehen."

Startet jetzt der Wettkampf der Youngster? Jamal Musiala (r.) mit Bayerns Nachwuchsspieler Cassiano Kiala, Lennart Karl und David Santos Daiber (v.l.) © Sven Hoppe/dpa

Karl habe in einer "herausragenden Art und Weise" gespielt, sagte Dreesen. "Konkurrenzkampf hilft normalerweise immer auch, die Leistung insgesamt zu steigern und ich bin sicher, der Coach wird die richtigen Rezepte finden." Den verletzten Manuel Neuer, der wegen eines Muskelfaserrisses ausfällt, erwartet Dreesen im kommenden Jahr zügig zurück.