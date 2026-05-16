Nach dem 5:1-Sieg des FC Bayern gegen den 1. FC Köln wird Manuel Neuer erneut auf die WM-Diskussion angesprochen.

Thema eins, seine Zukunft beim FC Bayern ist seit Freitag abgehakt. Manuel Neuer hat seinen Vertrag bei den Münchnern bis 2027 verlängert. Und Thema zwei? Wird der Bayern-Kapitän demnächst sein DFB-Comeback feiern und bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dabei sein?

"Für mich ist das heute kein Thema. Ich bin da total entspannt. Es ist so, dass wir heute die Meisterschaft feiern. Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal-Finale", sagte Neuer bei Sky als er abermals auf das WM-Thema angesprochen wurde. Mit Julian Nagelsmann habe er immer wieder mal "das gesamte Jahr über" Kontakt. "Da war jetzt nichts Besonderes." Neuer schloss seine Ausführungen auf die Frage, ob eine WM-Teilnahme ausgeschlossen sei, mit dem Satz: "Das müsst ihr nicht wissen."

Ein Dementi klingt anders – findet auch Sky-Experte Lothar Matthäus: "Für mich eher ja, wie nein", sagte Matthäus. "Manuel Neuer ist für mich der beste deutsche Torhüter und die Besten sollten spielen."

Beim 5:1-Sieg der Münchner gegen den 1. FC Köln wurde Neuer mit leichten Wadenproblemen ausgewechselt.

"Vertrauen ausgesprochen": Baumann sieht sich als Nummer eins

Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob Neuer mit zur WM fährt oder nicht. Der 40-Jährige steht angeblich im vorläufigen 55er-Kader für die WM, den Bundestrainer Nagelsmann bei der Fifa melden musste. Wie Sky nun berichtet, soll der Bayern-Torwart nun wirklich in den Kader des DFB-Teams zurückkehren, sofern in den kommenden Tagen nichts Außergewöhnliches passiere. Neuer soll demnach in den vergangenen Tagen für die WM zugesagt haben. Nach AZ-Informationen laufen die Gespräche der Neuer- und der DFB-Seite über ein mögliches Comeback schon seit längerer Zeit.

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Oliver Baumann geht indes davon aus, als deutsche Nummer eins zur WM zu fahren. Auf die Frage, ob er sich noch sicher sei, bei der WM im Tor zu stehen antwortete Baumann bei der ARD deutlich: "Das war mein Stand – oder ist mein Stand. Ich gehe auch sehr selbstbewusst dahin (zur WM, Anm. d. Red.). Ich weiß nicht, ob er (Julian Nagelsmann, Anm. d. Red.) heute Abend dazu was sagen wird. Ich habe keine andere Info. Somit ist das mein Stand. Mehr auch nicht."

Auch DFB-Boss Neuendorf äußert sich

Bereits unmittelbar nach der 0:4-Niederlage der TSG 1899 Hoffenheim in Gladbach zeigte sich Baumann selbstbewusst: "Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt", sagte der Keeper bei Sky: "Ich habe meine Infos – von meinem Gespräch mit Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.). Es war ein Vier-Augen-Gespräch."

Am Abend bei der Meisterfeier am Nockherberg äußerte sich auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf zum heiß diskutierten Neuer-Thema. Ein Dementi gab es von ihm natürlich auch nicht, vielmehr betonte Deutschlands oberster Fußball-Boss, dass der Bundestrainer solche Fragen eigenständig entscheide. "Und wenn sich einer dazu äußert, ist es der Bundestrainer, jeder weiß ja, dass Julian heute im Sportstudio ist."

Auch Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen äußerte sich. "Wir haben den besten deutschen Torwart", meinte der Norddeutsche: "Den Rest muss der Bundestrainer entscheiden. Das ist nicht unsere Verantwortung. Er hat es nicht einfach. Aber der beste deutsche Torwart ist bekannnt." Ob er Neuer die WM zutraut? "Der Manuel hat gezeigt, dass er mit seinen 40 Jahren immer noch einer der besten Torhüter ist", antwortete Dreesen. Klare Worte!