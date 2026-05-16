Der FC Bayern feiert den Meistertitel: Die Weißbierduschen in Bildern
Der Titelgewinn stand schon seit dem 19. April fest. Nach dem 4:2 im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart war dem FC Bayern die 35. Deutsche Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.
Gefeiert wurde so richtig erst nach dem 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag auf dem Rasen der Allianz Arena.
Neben der Übergabe der Meisterschale fanden auch die obligatorischen Weißbierduschen auf dem Rasen statt.
Die Meisterfeier des FC Bayern mit inklusive Weißbierduschen gibt es oben in der Bildergalerie!
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