Der FC Bayern feiert den Meistertitel: Die Weißbierduschen in Bildern

Der 1. FC Köln entpuppte sich als angenehmer Partygast bei der Meistersause des FC Bayern. Die Münchner gewannen mit 5:1 zum Saisonausklang. Die Bilder der Feierlichkeiten inklusive der obligatorischen Weißbierduschen des deutschen Rekordmeisters.

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Harry Kane mit Schiedsrichter Deniz Aytekin, der sein letztes Spiel gepfiffen hat.

IMAGO/Markus Ulmer 29 Harry Kane mit Schiedsrichter Deniz Aytekin, der sein letztes Spiel gepfiffen hat.

Mit 36 Saisontreffern holt sich Harry Kane zum dritten Mal in Folge die Torjägerkanone.

Tom Weller (dpa) 29 Mit 36 Saisontreffern holt sich Harry Kane zum dritten Mal in Folge die Torjägerkanone.

Selbst beim Live-Interview hat man keine Ruhe: Michael Olise kassiert eine Bierdusche von Tom Bischof.

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert 29 Selbst beim Live-Interview hat man keine Ruhe: Michael Olise kassiert eine Bierdusche von Tom Bischof.

Noch cooler geht nicht: die beiden Bayern-Youngster Lennart Karl und Tom Bischof.

Tom Weller (dpa) 29 Noch cooler geht nicht: die beiden Bayern-Youngster Lennart Karl und Tom Bischof.

So sehen glückliche Männer aus: Vincent Kompany und Harry Kane mit der Meisterschale.

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 29 So sehen glückliche Männer aus: Vincent Kompany und Harry Kane mit der Meisterschale.

Luis Diaz feiert seine erste Meisterschaft mit dem FC Bayern.

Tom Weller (dpa) 29 Luis Diaz feiert seine erste Meisterschaft mit dem FC Bayern.

Wen Harry Kane da wohl als sein nächstes Bierduschenopfer auserkoren hat?

Tom Weller (dpa) 29 Wen Harry Kane da wohl als sein nächstes Bierduschenopfer auserkoren hat?

Joshua Kimmich hat wohl noch was vor.

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 29 Joshua Kimmich hat wohl noch was vor.

Der Kakadu darf natürlich bei der Meisterfeier nicht fehlen.

Sven Hoppe (dpa) 29 Der Kakadu darf natürlich bei der Meisterfeier nicht fehlen.

Die Bayern-Stars lassen sich vor der Fankurve feiern.

Tom Weller (dpa) 29 Die Bayern-Stars lassen sich vor der Fankurve feiern.

Leon Goretzka mit der Meisterschale in der Fankurve.

Tom Weller (dpa) 29 Leon Goretzka mit der Meisterschale in der Fankurve.

Auch der frischgekürte Spieler der Saison, Michael Olise, kommt an der obligatorischen Bierdusche nicht vorbei.

Tom Weller (dpa) 29 Auch der frischgekürte Spieler der Saison, Michael Olise, kommt an der obligatorischen Bierdusche nicht vorbei.

Michael Olise wurde von der DFL als Spieler der Saison ausgezeichnet.

IMAGO/Markus Ulmer 29 Michael Olise wurde von der DFL als Spieler der Saison ausgezeichnet.

Harry Kane scheint Gefallen an der traditionellen Bierdusche gefunden zu haben.

Sven Hoppe (dpa) 29 Harry Kane scheint Gefallen an der traditionellen Bierdusche gefunden zu haben.

Aleksandar Pavlovic sprintet bei der Meisterfeier mit einem Glas Bier über den Rasen.

Sven Hoppe (dpa) 29 Aleksandar Pavlovic sprintet bei der Meisterfeier mit einem Glas Bier über den Rasen.

Auch bei den Bayern-Bossen freut man sich, auf der Tribüne wird etwas ruhiger gefeiert.

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 29 Auch bei den Bayern-Bossen freut man sich, auf der Tribüne wird etwas ruhiger gefeiert.

Auch von Dayot Upamecano bekam Bayern-Coach Vincent Kompany seine Bierdusche ab.

Tom Weller (dpa) 29 Auch von Dayot Upamecano bekam Bayern-Coach Vincent Kompany seine Bierdusche ab.

Vincent Kompany bekommt bei der Meisterfeier von Aleksandar Pavlovic (l.) und anderen Spielern eine Bierdusche.

Tom Weller (dpa) 29 Vincent Kompany bekommt bei der Meisterfeier von Aleksandar Pavlovic (l.) und anderen Spielern eine Bierdusche.

Harry Kane holt sich mit dem FC Bayern seine zweite deutsche Meisterschaft.

Sven Hoppe (dpa) 29 Harry Kane holt sich mit dem FC Bayern seine zweite deutsche Meisterschaft.

Tolle Geste: Leon Goretzka, der den FC Bayern nach acht Jahren verlassen wird, darf die Meisterschale in die Höhe stemmen.

Sven Hoppe (dpa) 29 Tolle Geste: Leon Goretzka, der den FC Bayern nach acht Jahren verlassen wird, darf die Meisterschale in die Höhe stemmen.

Bei der Meisterfeier in der Allianz Arena gab es wieder reichlich Bierduschen.

dpa und Imago/ Collage:AZ 29 Bei der Meisterfeier in der Allianz Arena gab es wieder reichlich Bierduschen.

Der Titelgewinn stand schon seit dem 19. April fest. Nach dem 4:2 im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart war dem FC Bayern die 35. Deutsche Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Gefeiert wurde so richtig erst nach dem 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag auf dem Rasen der Allianz Arena.

Neben der Übergabe der Meisterschale fanden auch die obligatorischen Weißbierduschen auf dem Rasen statt.

Die Meisterfeier des FC Bayern mit inklusive Weißbierduschen gibt es oben in der Bildergalerie!