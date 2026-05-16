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Der FC Bayern feiert den Meistertitel: Die Weißbierduschen in Bildern

Der 1. FC Köln entpuppte sich als angenehmer Partygast bei der Meistersause des FC Bayern. Die Münchner gewannen mit 5:1 zum Saisonausklang. Die Bilder der Feierlichkeiten inklusive der obligatorischen Weißbierduschen des deutschen Rekordmeisters.
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Bei der Meisterfeier in der Allianz Arena gab es wieder reichlich Bierduschen.
dpa und Imago/ Collage:AZ 29 Bei der Meisterfeier in der Allianz Arena gab es wieder reichlich Bierduschen.
Tolle Geste: Leon Goretzka, der den FC Bayern nach acht Jahren verlassen wird, darf die Meisterschale in die Höhe stemmen.
Sven Hoppe (dpa) 29 Tolle Geste: Leon Goretzka, der den FC Bayern nach acht Jahren verlassen wird, darf die Meisterschale in die Höhe stemmen.
Harry Kane holt sich mit dem FC Bayern seine zweite deutsche Meisterschaft.
Sven Hoppe (dpa) 29 Harry Kane holt sich mit dem FC Bayern seine zweite deutsche Meisterschaft.
Auch Harry Kane bekam seine Bierdusche ab.
IMAGO/Eduard Martin 29 Auch Harry Kane bekam seine Bierdusche ab.
Harry Kane verpasst Konrad Laimer eine ordentliche Bierdusche.
Sven Hoppe (dpa) 29 Harry Kane verpasst Konrad Laimer eine ordentliche Bierdusche.
Vincent Kompany bekommt bei der Meisterfeier von Aleksandar Pavlovic (l.) und anderen Spielern eine Bierdusche.
Tom Weller (dpa) 29 Vincent Kompany bekommt bei der Meisterfeier von Aleksandar Pavlovic (l.) und anderen Spielern eine Bierdusche.
Auch von Dayot Upamecano bekam Bayern-Coach Vincent Kompany seine Bierdusche ab.
Tom Weller (dpa) 29 Auch von Dayot Upamecano bekam Bayern-Coach Vincent Kompany seine Bierdusche ab.
Auch bei den Bayern-Bossen freut man sich, auf der Tribüne wird etwas ruhiger gefeiert.
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 29 Auch bei den Bayern-Bossen freut man sich, auf der Tribüne wird etwas ruhiger gefeiert.
Aleksandar Pavlovic sprintet bei der Meisterfeier mit einem Glas Bier über den Rasen.
Sven Hoppe (dpa) 29 Aleksandar Pavlovic sprintet bei der Meisterfeier mit einem Glas Bier über den Rasen.
Harry Kane scheint Gefallen an der traditionellen Bierdusche gefunden zu haben.
Sven Hoppe (dpa) 29 Harry Kane scheint Gefallen an der traditionellen Bierdusche gefunden zu haben.
Michael Olise wurde von der DFL als Spieler der Saison ausgezeichnet.
IMAGO/Markus Ulmer 29 Michael Olise wurde von der DFL als Spieler der Saison ausgezeichnet.
Auch der frischgekürte Spieler der Saison, Michael Olise, kommt an der obligatorischen Bierdusche nicht vorbei.
Tom Weller (dpa) 29 Auch der frischgekürte Spieler der Saison, Michael Olise, kommt an der obligatorischen Bierdusche nicht vorbei.
Leon Goretzka mit der Meisterschale in der Fankurve.
Tom Weller (dpa) 29 Leon Goretzka mit der Meisterschale in der Fankurve.
Die Bayern-Stars lassen sich vor der Fankurve feiern.
Tom Weller (dpa) 29 Die Bayern-Stars lassen sich vor der Fankurve feiern.
Der Kakadu darf natürlich bei der Meisterfeier nicht fehlen.
Sven Hoppe (dpa) 29 Der Kakadu darf natürlich bei der Meisterfeier nicht fehlen.
Minjae Kim (r.) und Hiroki Ito haben sichtlich Spaß.
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 29 Minjae Kim (r.) und Hiroki Ito haben sichtlich Spaß.
Tom Bischof verpasst Joshua Kimmich eine ordentliche Bierdusche.
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 29 Tom Bischof verpasst Joshua Kimmich eine ordentliche Bierdusche.
Joshua Kimmich hat wohl noch was vor.
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 29 Joshua Kimmich hat wohl noch was vor.
Luis Diaz flüchtet vor der Bierdusche durch Jonathan Tah.
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 29 Luis Diaz flüchtet vor der Bierdusche durch Jonathan Tah.
Wen Harry Kane da wohl als sein nächstes Bierduschenopfer auserkoren hat?
Tom Weller (dpa) 29 Wen Harry Kane da wohl als sein nächstes Bierduschenopfer auserkoren hat?
Siegerfoto mit Familie: Bayern-Coach Vincent Kompany.
Sven Hoppe (dpa) 29 Siegerfoto mit Familie: Bayern-Coach Vincent Kompany.
Luis Diaz feiert seine erste Meisterschaft mit dem FC Bayern.
Tom Weller (dpa) 29 Luis Diaz feiert seine erste Meisterschaft mit dem FC Bayern.
So sehen glückliche Männer aus: Vincent Kompany und Harry Kane mit der Meisterschale.
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 29 So sehen glückliche Männer aus: Vincent Kompany und Harry Kane mit der Meisterschale.
Aleksandar Pavlovic (r.) beschüttet Jonathan Tah mit ordentlich Bier.
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 29 Aleksandar Pavlovic (r.) beschüttet Jonathan Tah mit ordentlich Bier.
Noch cooler geht nicht: die beiden Bayern-Youngster Lennart Karl und Tom Bischof.
Tom Weller (dpa) 29 Noch cooler geht nicht: die beiden Bayern-Youngster Lennart Karl und Tom Bischof.
Harry Kane feiert mit seiner Familie.
Sven Hoppe (dpa) 29 Harry Kane feiert mit seiner Familie.
Selbst beim Live-Interview hat man keine Ruhe: Michael Olise kassiert eine Bierdusche von Tom Bischof.
IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert 29 Selbst beim Live-Interview hat man keine Ruhe: Michael Olise kassiert eine Bierdusche von Tom Bischof.
Mit 36 Saisontreffern holt sich Harry Kane zum dritten Mal in Folge die Torjägerkanone.
Tom Weller (dpa) 29 Mit 36 Saisontreffern holt sich Harry Kane zum dritten Mal in Folge die Torjägerkanone.
Harry Kane mit Schiedsrichter Deniz Aytekin, der sein letztes Spiel gepfiffen hat.
IMAGO/Markus Ulmer 29 Harry Kane mit Schiedsrichter Deniz Aytekin, der sein letztes Spiel gepfiffen hat.

Der Titelgewinn stand schon seit dem 19. April fest. Nach dem 4:2 im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart war dem FC Bayern die 35. Deutsche Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Gefeiert wurde so richtig erst nach dem 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag auf dem Rasen der Allianz Arena.

Neben der Übergabe der Meisterschale fanden auch die obligatorischen Weißbierduschen auf dem Rasen statt.

Die Meisterfeier des FC Bayern mit inklusive Weißbierduschen gibt es oben in der Bildergalerie!

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