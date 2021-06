Großer Lewandowski-Frust: "Wir haben Robert alleine gelassen"

Der polnischen Elf fehlt die Qualität - und Bayern-Star Robert Lewandowski deshalb der Auftrag.

Eigentlich sollten Robert Lewandowski und Co. von Party-Musik mit donnernden Bässen empfangen werden, doch der DJ wurde abbestellt. Stattdessen bat Trainer Paulo Sousa die polnischen Spieler nach der bedrückenden Rückkehr ins Teamcamp in Danzig zu einem gemeinsamen Nachtmahl.

Lewandowski ein Schatten seiner selbst

Die Stimmung war niederschmetternd. Vor allem Lewandowski dürfte an der 1:2-Pleite zum EM-Start gegen die Slowakei mächtig zu knabbern haben.

Der Weltfußballer blieb über das gesamte Spiel in St. Petersburg ein Schatten seiner selbst - wie so oft bei großen Turnieren. Für das "System Lewandowski", das bei Bayern so perfekt funktioniert, fehlt Polen die Qualität im gesamten Kader. Und ein klarer Plan, wie der Ausnahmekönner am besten in Szene gesetzt werden kann.

"Alleine Spiele gewinnen, das konnten nur Pelé und Maradona", sagte die polnische Stürmer-Ikone Grzegorz Lato der polnischen Zeitung "Fakt". Er habe fast schon Mitleid mit Lewandowski gehabt: "Ich fühle mit dem Jungen. Er steht unter einem großen Druck, jeder zählt auf ihn."

Lewandowski wurde kaum in Szene gesetzt

Aber der Stürmer-Star bekam im Strafraum so gut wie keine verwertbaren Anspiele. "Der letzte Pass", sagte Weltfußballer Lewandowski mächtig zerknirscht, "kam sehr oft nicht an." Und wenn Lewandowski dann doch mal aussichtsreich am Ball war, wurde er gleich von zwei, drei oder gar vier Slowaken attackiert. Unterstützung? Fehlanzeige.

In diesen Momenten dürfte der 32-Jährige seine verletzten Sturmpartner Arkadiusz Milik (Olympique Marseille) und Krzysztof Piatek (Hertha BSC) noch stärker vermisst haben. Dass dann ausgerechnet sein ärgster Bewacher Milan Skriniar den 2:1-Siegtreffer (69.) für die Slowaken erzielte, rundete das Bild ab.

Polen droht mit Lewandowski das frühe Aus

"Es ist wahr, wir haben Robert in manchen Momenten alleine gelassen", sagte Sousa. Der frühere Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund muss bis zum zweiten Gruppenspiel am Samstag in Sevilla gegen Spanien eine Antwort für das Problem finden. Ansonsten droht der frühe K.o. - und für ihn persönlich das Aus als Nationaltrainer.

Es ist augenscheinlich, dass andere Offensivspieler wie Piotr Zielinski (SSC Neapel) noch enger an Lewandowski heranrücken und auch Verantwortung übernehmen müssen. Und dass die eklatanten Fehler abgestellt werden müssen.

"Wir hoffen, dass es gegen Spanien schon besser aussieht, wenn wir diese Fehler abstellen", sagte Lewandowski. Bei einem Sieg darf der DJ auch wie geplant seine Party-Mucke auflegen. Aber nur dann.