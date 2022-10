Goretzka kontert Fan-Kritik nach BVB-Glückwünschen

Kommentare im Internet sind nicht immer freundlich. Das musste jüngst auch Leon Goretzka erleben. Der Profi vom FC Bayern gratulierte dem BVB zu seiner Aufholjagd – und erntete dafür die eine oder andere zornige Reaktion bei Instagram.

München – Aus neutraler Sicht muss man eingestehen, die Comeback-Fähigkeiten vom BVB waren am Wochenende spitze. Nach einem 0:2-Rückstand gegen Bayern München kam das Team im Westfalenstadion noch zum 2:2-Ausgleich. Die Bayern Fans und die Mannschaft traten enttäuscht und schmallippig die Rückreise an. Leon Goretzka gratulierte fair den Gastgebern zum Punktgewinn – und erntete dafür von den Bayern-Fans zornige Reaktionen im Internet. Jetzt verteidigte er sich.

Goretzka beglückwünscht den BVB zum Comeback

Seine Jubelfotos auf Instagram beschrieb Leon Goretzka mit folgenden passenden Zeilen: "Das müssen wir heute gewinnen … Vielen Dank für euren großartigen Support heute in Dortmund @fcbayern ! // Glückwunsch @bvb09 zum Comeback!" "Ein fairer Sportsmann", würde man jetzt sagen, denn der BVB warf alles in die Waagschale und schoss in der 96. Minute den Ausgleich. Einige Bayern-Fans nahmen seine Worte aber nicht so sportlich.

Goretzka kontert Bayern-Fan Kritik

Der ganze Ratsch aus dem Internet ging sogar so weit, dass Goretzka vor dem Auswärtsspiel gegen Viktoria Pilsen (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) darauf angesprochen wurde. "Ich habe es am Rande mitbekommen", sagte der Ex-Schalker über die Kommentare unter seinem Post. "Ich habe die einzelnen Kommentare nicht gelesen, aber dazu gilt es nur eines zu sagen: In den 90 Minuten, in denen ich auf dem Platz stand, kann mir niemand vorwerfen, dass ich nicht alles für den Sieg getan und auch eine gesunde Rivalität vorgelebt habe."

Leon Goretzka war einer der stärksten Bayern-Spieler gegen den BVB

Die über 81.000 Fans im Stadion und die vielen Zuschauer am Fernseher werden Goretzka recht geben. Er machte ein starkes Spiel und schoss die zwischenzeitliche 1:0-Führung. So sportlich wie auf dem Platz zeigte er sich auch nach dem Abpfiff. Handshake mit der BVB-Mannschaft und ein kleiner Glückwunsch bei Instagram.

"Sportsgeist wahren" auch beim Duelle BVB - FC Bayern

"Ich denke, sobald das Spiel abgepfiffen ist, sollte man trotz aller Emotionen auch den Sportsgeist wahren. Ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem, warum man da seinem Gegner nicht auch zu einem gelungenen Comeback gratulieren darf. Wer sich da jetzt angegriffen fühlt, den werde ich mit seinen Emotionen, glaube ich, erst mal allein lassen." Beruhigte Bayern-Fans und ein wenig auch die Hoffnung, dass er nach dem Champions League Spiel nicht schon wieder Glückwünsche zum Gegner schicken muss.