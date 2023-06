Golden Boy Award: FC-Bayern-Juwel Jamal Musiala führt Ranking an

Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland: Alle drei haben den prestigeträchtigen Golden-Boy-Award bereits gewonnen. Dieses Jahr könnte die Stunde für FC-Bayern-Star Jamal Musiala schlagen.

Ein prestigeträchtiger Titel: Tritt Jamal Musiala in große Fußstapfen?

München - Jedes Jahr im September vergibt die italienische Zeitschrift "Tuttosport" den Golden-Boy-Award an das beste U21-Talent Europas. Im letzten Jahr räumte Barcelonas Gavi den Titel ab – dieses Jahr könnte Jamal Musiala zum besten U21-Spieler gekrönt werden.

Bislang schieden jeden Monat vor der endgültigen Wahl 20 Spieler von der Liste aus. Dieses Jahr werden es 100 Spieler bleiben, bis sich die Kandidatenliste einen Monat vor Vergabe in einem Schritt auf 20 reduziert.

Golden Boy Award: Neuer Index für die besten U21-Spieler Europas

Außerdem neu: Zur Entscheidung, welche 20 Spieler denn nun zur Wahl stehen, trägt dieses Jahr eine Künstliche Intelligenz bei.

Ein Algorithmus in Partnerschaft mit der englischen Analyse-Plattform "football benchmark" wertet die Leistungen der Spieler in Vereins- und Nationalmannschaftstrikots aus.

Ähnlichkeiten zu ATP-Weltrangliste im Tennis

Die Daten werden anschließend zu einem Index verwertet und einem Ranking angeführt. Ähnlich wie im Tennis gibt es hierbei also eine Rangliste aus den besten U21-Spielern Europas.

Unter diesen 20 Namen können dann 50 renommierte Sportjournalisten verschiedener Nationen abstimmen und so den Golden Boy wie auch schon in den vergangenen Jahren bestimmen.

Titelaspirant Jamal Musiala? FC-Bayern-Youngster führt das Ranking an

Bayern Münchens Musiala führt das Rating mit einem Index von 98,3 von der Spitze aus an. Der 20-Jährige hatte den FC Bayern in der abgelaufenen Saison auf spektakuläre Art und Weise am letzten Spieltag zum Meister geschossen.

Verfolgt wird Bayerns Youngster von Jude Bellingham (Golden-Boy-Ranking:95), dessen Transfer von Borussia Dortmund zu Real Madrid in den letzten Tagen offiziell verkündet wurde. Auf Platz drei rangiert der Vorjahressieger Gavi mit einem Rating von 93.

Letzten Endes liegt die Golden-Boy-Vergabe immer noch in der Hand der 50 wahlberechtigten Sportjournalisten. Das Ranking von "Football Benchmark" ist aber ein Indiz dafür, dass sich das "Bambi" berechtige Hoffnungen auf den Golden-Boy-Award machen darf.