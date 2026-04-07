Genial und umstritten: Real-Provokateur Vini Junior ist gefährlich für Bayern

Vinicius Junior steht wie kein anderer Spieler für den Killerinstinkt des Bayern-Gegners. Der Brasilianer geht auch über Grenzen hinaus.

Wer schon einmal in einer großen Europapokal-Nacht zu Gast sein durfte im Estadio Santiago Bernabéu, der weiß genau, was dieser Fußballtempel für eine Wucht erzeugen kann. Wie vor zwei Jahren, als der FC Bayern im Halbfinale durch zwei späte Gegentreffer 1:2 verlor und dramatisch ausschied. Dann vibrieren die Sitze, dann schreien Zehntausende Fans die Hymne "Hala Madrid y nada más" so laut aus ihren Kehlen, dass man noch Tage später einen Ohrwurm davon hat. Und die Gegner Albträume.

Heißes Duell: Joshua Kimmich (l.) gegen Vinicius Junior im Halbfinale 2024. © IMAGO/IPA/ABACA

"90 Minuten im Bernabéu sind so anstrengend wie nirgendwo sonst", erinnerte sich Oliver Kahn, der rund ums Jahr 2000 viele Schlachten mit Real schlug und sieben von zwölf Spielen gewann, in der "SZ": "Das Publikum in Madrid ist deutlich intensiver als in Barcelona, man hat das Gefühl, alles drückt dich nach unten. Die Atmosphäre kann einen einschüchtern. Und jetzt, mit dem Dach, wird das noch verstärkt."

Vinicius Junior als Real-Symbolfigur

Wie 2024 beim letzten Gigantenduell. Einer der Real-Stars, die das Publikum besonders aufheizen können, ist Vinicius Junior. Der 25-jährige Brasilianer steht wie kein anderer Spieler in der Mannschaft für Reals Killerinstinkt, er braucht nur wenige Chancen für ein Tor und geht gern über Grenzen hinweg, um zu gewinnen. Ein genialer Provokateur, der Zeit schindet, wenn es sein muss, der versucht, Schiedsrichter mit Schwalben zu täuschen. Ein Offensivstar, den man lieber in der eigenen als in der gegnerischen Mannschaft hat. Ganz sicher.

Topduo: Kylian Mbappé (l.) und Vini Junior. © IMAGO/Ropero

"Vinicius ist natürlich ein toller Spieler, er provoziert aber ohne Ende", sagte Lothar Matthäus bei "Sky90": "Wenn man ihn dann mal richtig auf dem Platz packt, beschwert er sich nur, dann weint er." Verhaltensweisen, die Bayern 2024 aus nächster Nähe kennenlernte. Besonders Joshua Kimmich zoffte sich einige Male mit Vini Junior. Nun ist es Zeit für Revanche, nach dem Weiterkommen 2012 schied Bayern viermal in Folge gegen die Königlichen aus.

Matthäus sieht gute Bayern-Chancen

"Ich sehe bei Real schon gewisse Schwächen, die ich früher beim ganz großen Real Madrid nicht gesehen habe. Das sieht man ja auch schon an den Trainerwechseln. Das hinterlässt Spuren", erklärte Matthäus: "Mbappé war lange angeschlagen, über Vinicius wird viel diskutiert – nicht nur über seine sportlichen Leistungen. Es gibt viele andere Themen bei Real, die ich als großen Vorteil für den FC Bayern sehe."

Zudem habe Real am Wochenende "in der letzten Minute auf Mallorca 1:2 verloren. Das hängt dann auch wieder 48 oder mindestens 72 Stunden in den Köpfen", so Matthäus: "Du gehst natürlich lieber als Sieger vom Platz und nicht mit hängenden Köpfen."

Angeschlagenes Real bleibt gefährlich

Und doch: Unterschätzen darf man Real nie, erst recht kein angeschlagenes Real. Im Achtelfinale räumte Madrid Manchester City souverän aus dem Wettbewerb. "Real kommt aus einer Phase, in der es viele Widerstände überwinden musste, es gab Kritik, Unruhe, einen Trainerwechsel", sagte Kahn über das Team von Coach Álvaro Arbeloa: "Und auf einmal kommt der Erfolg gegen Manchester City, und dann spüren sie: Jetzt können wir die Saison drehen. Genau das macht Real so gefährlich."

Und wie. Gerade zu Hause im Bernabéu mit Weltklassespielern wie Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Federico Valverde. Die Bayern werden also gewarnt sein – spätestens dann, wenn zum ersten Mal die Hymne "Hala Madrid y nada más" erklingt.