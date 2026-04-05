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CL-Kracher gegen Real Madrid: Wovor der FC Bayern seine Fans warnt

Am 15. April findet in der Allianz Arena das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Knapp zwei Wochen vorher warnt nun der deutsche Rekordmeister seine Fans vor Betrügern.
André Wagner |
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Beim CL-Spiel der Bayern gegen Real Madrid wird es wieder voll werden in der Allianz Arena . Doch der deutsche Rekordmeister warnt seine Fans vor Ticketbetrügern. (Archivbild)
Beim CL-Spiel der Bayern gegen Real Madrid wird es wieder voll werden in der Allianz Arena . Doch der deutsche Rekordmeister warnt seine Fans vor Ticketbetrügern. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Es dürfte für den FC Bayern sicherlich das wichtigste Spiel der bisherigen Champions-League-Saison 2025/26 werden, das Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid am 15. April in der Münchner Allianz Arena.

Dementsprechend gefragt sind die Tickets für das Spiel der beiden europäischen Topklubs. Und das weckt Begehrlichkeiten. Knapp zwei Wochen vor dem Champions-League-Knaller sind Ticketbetrüger in zahlreichen Foren und verschiedenen Internetplattformen auf der Suche nach Opfern.

FC Bayern warnt seine Fans vor Ticketbetrügern

Denn statt echte Eintrittskarten für das Viertelfinal-Rückspiel in München anzubieten, sind viele von ihnen nur darauf aus, Fußball-Fans zu täuschen und um ihr Geld zu bringen – Tickets für das Spiel? Fehlanzeige.

Solche Betrügereien sind dem FC Bayern schon lange ein Dorn im Auge. Aus diesem Grund warnte der deutsche Rekordmeister in den Sozialen Medien seine Fans vor mutmaßlichen Betrügern.

Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

In dem veröffentlichten Schreiben heißt es: "Rund um unser Heimspiel in der UEFA Champions League gegen Real Madrid am 15. April 2026 haben wir feststellen müssen, dass aktuell zahlreiche Ticketangebote in inoffiziellen Social-Media-Gruppen und auf nicht autorisierten Plattformen kursieren.

Liebe Fans, bitte beachtet: In den meisten Fällen handelt es sich um Täuschungsversuche. Die angebotenen Tickets existieren häufig nicht, sind gefälscht oder ungültig. Die Anbieter versuchen dabei insbesondere dadurch vertrauenswürdig zu wirken, dass sie die Tickets zum oder sogar unter Originalpreis anbieten."

Weiter heißt es: "Wir raten euch dringend, ausschließlich die offiziellen Vertriebskanäle des FC Bayern München zu nutzen und auf keine Angebote auf Facebook, Kleinanzeigen, viagogo oder anderen nicht autorisierten Plattformen einzugehen. Schützt euch vor Betrug und gebt diese Information auch an andere Fans weiter."

Ein Ticket bei viagogo für über 3500 Euro angeboten

Suchte man am Freitagabend (18.15 Uhr) bei viagogo Tickets für das Spiel FC Bayern gegen Real Madrid am 15. April, dann konnte man bei den aufgerufenen Kartenpreise schon ins Staunen kommen. Der günstigste Ticketpreis lag bei 736 Euro für ein Ticket im Oberrang, als mit deutlichem Abstand zum Spielfeld.

Wer bei viagogo ein Ticket für das Spiel FC Bayern gegen Real Madrid kaufen will, muss verdammt tief in die Tasche greifen.
Wer bei viagogo ein Ticket für das Spiel FC Bayern gegen Real Madrid kaufen will, muss verdammt tief in die Tasche greifen. © Screenshot: viagogo

Im Block 103,werden bei viagogo am Freitagabend satte 3572 Euro verlangt – für ein Ticket wohlgemerkt. Reiner Wucher, dabei sind schon die normalen Preise für den Fußball-Fan nicht gerade günstig.  Für die teuerste Karte innerhalb der Fan-Bereiche hinter den Trainerbänken bzw. im Unterrang auf der Haupttribüne oder Gegengerade sind 200 Euro fällig. Im Vergleich zu Karten für das Hinspiel in Madrid allerdings noch ein Schnäppchen. Für die teuersten Karten innerhalb der Fan-Bereiche im legendären Estadio Santiago Bernabéu sind 445 Euro fällig.

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3 Kommentare
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  • sircharles am 04.04.2026 11:56 Uhr / Bewertung:

    Der Verein sollte seine Fans eigentlich vor solchen Betrügern schützen. Es wäre ein Leichtes diese Betrüger ausfindig zu machen. Warum ist da seitens des Vereins kein Interesse da?

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  • JENZZ am 03.04.2026 19:05 Uhr / Bewertung:

    Große Vereine wie der FC Bayern oder auch die UEFA als Veranstalter sollten doch eigentlich über ausreichend Möglichkeiten verfügen, Betrügern das Handwerk zu legen. Dazu könnte man mit den Bezahldienstleistern/Kreditkartenunternehmen kooperieren, so dass die Gauner in keinem Fall Geld erhalten. Und selbstverständlich sollte den Käufern bzw. den später Betrogenen doch eigentlich klar sein, dass Käufe auf dem Schwarzmarkt nicht ins Stadion führen. Der Verein könnte auch selbst zum Schein als "Schwarzmarktkäuferf" auftreten und die Betrüger stellen.
    Genauso wie man mit etwas mehr Anstrengung und Engagement erreichen könnte, dass keine Pyrotechnik mehr ins Stadion gelangen kann.

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  • Südstern7 am 04.04.2026 12:02 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von JENZZ

    Dein Statement klingt so, als ob die Vereine nur halbherzig den Schwarzmarkt, den Wucher, die Betrügereien bekämpfen würden. Wer Tickets anfragt bzw. ordert wie ich, der weiß es aber besser. Jedes Ticket ist registriert, die Jagd nach gefälschten oder überteuerten Tickets ist intensiv. Nicht umsonst warnt der FC Bayern auf seiner Webseite.

    Kleiner Tipp: Wer kein Mitglied ist und/oder bessere Chancen haben will um im Stadion dabei zu sein, der kann sich bei Reiseveranstaltern oder direkt an bestimmte Hotels in München wenden und ein Übernachtungspaket anfragen. Auch bei FC-Bayern-Tours gibt es Kontingente. Aber immer gilt, dass man schnell und frühzeitig an sein muss. Mitglieder können wenige Tage vor dem Spiel auf dem Zweitmarkt aktiv werden. Da geht (fast) immer noch was. Finger weg von Viagogo oder ähnlich windigen Anbietern.

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