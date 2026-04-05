CL-Kracher gegen Real Madrid: Wovor der FC Bayern seine Fans warnt

Am 15. April findet in der Allianz Arena das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Knapp zwei Wochen vorher warnt nun der deutsche Rekordmeister seine Fans vor Betrügern.

Beim CL-Spiel der Bayern gegen Real Madrid wird es wieder voll werden in der Allianz Arena . Doch der deutsche Rekordmeister warnt seine Fans vor Ticketbetrügern. (Archivbild)

Es dürfte für den FC Bayern sicherlich das wichtigste Spiel der bisherigen Champions-League-Saison 2025/26 werden, das Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid am 15. April in der Münchner Allianz Arena.

Dementsprechend gefragt sind die Tickets für das Spiel der beiden europäischen Topklubs. Und das weckt Begehrlichkeiten. Knapp zwei Wochen vor dem Champions-League-Knaller sind Ticketbetrüger in zahlreichen Foren und verschiedenen Internetplattformen auf der Suche nach Opfern.

FC Bayern warnt seine Fans vor Ticketbetrügern

Denn statt echte Eintrittskarten für das Viertelfinal-Rückspiel in München anzubieten, sind viele von ihnen nur darauf aus, Fußball-Fans zu täuschen und um ihr Geld zu bringen – Tickets für das Spiel? Fehlanzeige.

Solche Betrügereien sind dem FC Bayern schon lange ein Dorn im Auge. Aus diesem Grund warnte der deutsche Rekordmeister in den Sozialen Medien seine Fans vor mutmaßlichen Betrügern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

In dem veröffentlichten Schreiben heißt es: "Rund um unser Heimspiel in der UEFA Champions League gegen Real Madrid am 15. April 2026 haben wir feststellen müssen, dass aktuell zahlreiche Ticketangebote in inoffiziellen Social-Media-Gruppen und auf nicht autorisierten Plattformen kursieren.

Liebe Fans, bitte beachtet: In den meisten Fällen handelt es sich um Täuschungsversuche. Die angebotenen Tickets existieren häufig nicht, sind gefälscht oder ungültig. Die Anbieter versuchen dabei insbesondere dadurch vertrauenswürdig zu wirken, dass sie die Tickets zum oder sogar unter Originalpreis anbieten."

Weiter heißt es: "Wir raten euch dringend, ausschließlich die offiziellen Vertriebskanäle des FC Bayern München zu nutzen und auf keine Angebote auf Facebook, Kleinanzeigen, viagogo oder anderen nicht autorisierten Plattformen einzugehen. Schützt euch vor Betrug und gebt diese Information auch an andere Fans weiter."

Ein Ticket bei viagogo für über 3500 Euro angeboten

Suchte man am Freitagabend (18.15 Uhr) bei viagogo Tickets für das Spiel FC Bayern gegen Real Madrid am 15. April, dann konnte man bei den aufgerufenen Kartenpreise schon ins Staunen kommen. Der günstigste Ticketpreis lag bei 736 Euro für ein Ticket im Oberrang, als mit deutlichem Abstand zum Spielfeld.

Wer bei viagogo ein Ticket für das Spiel FC Bayern gegen Real Madrid kaufen will, muss verdammt tief in die Tasche greifen. © Screenshot: viagogo

Im Block 103,werden bei viagogo am Freitagabend satte 3572 Euro verlangt – für ein Ticket wohlgemerkt. Reiner Wucher, dabei sind schon die normalen Preise für den Fußball-Fan nicht gerade günstig. Für die teuerste Karte innerhalb der Fan-Bereiche hinter den Trainerbänken bzw. im Unterrang auf der Haupttribüne oder Gegengerade sind 200 Euro fällig. Im Vergleich zu Karten für das Hinspiel in Madrid allerdings noch ein Schnäppchen. Für die teuersten Karten innerhalb der Fan-Bereiche im legendären Estadio Santiago Bernabéu sind 445 Euro fällig.