Manuel Neuer eröffnet seine 21. Bundesliga-Saison mit seinem 600. Pflichtspiel für den FC Bayern. Er freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein Schalke 04 am Samstag – hilfreich, dass er dafür im DFB-Pokal in Osnabrück wohl pausieren darf.

Nach Stuttgart ist vor Schalke. Zumindest für Manuel Neuer. Nach dem Highlight kommt das wirkliche Highlight für den 40-jährigen Bayern-Kapitän. Das 5:1 am Freitag gegen den VfB Stuttgart war Neuers 600. Pflichtspiel für den FC Bayern – bei nun exakt 500 Gegentreffern.

Diese 600-Spiele Schallmauer hatten bislang einzig Bayerns Vereinslegenden Thomas Müller, Sepp Maier, Oliver Kahn (zwei weitere Torhüter) und Gerd Müller durchbrochen. "Ich fühle mich gut, mir macht es jeden Tag Spaß, mit der Mannschaft zu trainieren und die Spiele zu spielen", erklärte der Jubilar, "die Saison so zu eröffnen, ist ein Traum. Das Ergebnis haben wir uns gewünscht."

Neuer wurmt das Gegentor: "Wir wollen mehr Spiele zu null haben"

Neuer sagte, er und die Mannschaft hätten "weiter Hunger" nach Siegen und Titeln – das sei bei ihm selbst auch beim Start in die 21. Profi-Saison nicht weniger geworden. Gegen den VfB feierte der Weltmeister von 2014 seinen 375. Bundesliga-Sieg und baute damit seinen Status als Ligaspiele-Rekordsieger weiter aus. Im Schnitt lediglich 0,85 Gegentore in insgesamt 546 Partien (für Schalke und nach seinem Wechsel ab 2011 für Bayern) sind einmalig gut.

Dass er gegen die Stuttgarter nicht seinen Rekord von 241 Zu-null-Spielen erhöhen konnte, wurmte ihn. Bei 5:1 ein Schönheitsfleckchen, aber so sind Keeper. "Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir mehr Spiele zu null haben wollen und defensiv gut stehen wollen", erklärte Neuer, meinte aber auch: "Solche Sachen passieren. Gerade auch gegen Stuttgart, weil sie eine Top-Offensive haben."

Neuers Gedanken richten sich auf sein – (wohl) letztes Schalke-Gastspiel

Mit seinem Kopf ist Neuer längst schon auf Tauchstation – besser gesagt: auf Schalke. Nächsten Samstag, 18.30 Uhr, Veltins Arena. Sein wohl letzter Auftritt (die Bayern könnten ja in der zweiten DFB-Pokalrunde ein Auswärtsspiel in Gelsenkirchen zugelost bekommen) in seiner wohl letzten Profi-Saison. Das Karriereende naht, zu 99 Prozent.

Archivbild vom 12. November 2022: Manuel Neuer bei seinem bisher letzten Auftritt in der Veltins Arena von Schalke 04. © IMAGO/TEAM2sportphoto

Schon vor der Auslosung der Champions-League-Gegner und der bevorstehenden Auswärts-Stadionerlebnisse hatte Neuer an seinen Jugendverein gedacht: "Ich freue mich auf die Veltins-Arena. Das ist lange nicht so gewesen, dass wir dort spielen konnten (mit dem FCB zuletzt am 12. November 2022, d.Red.). Aber es ist etwas Besonderes, auswärts auf Schalke zu spielen. Das ist schon ein großes Ziel für mich."

Ein emotionales Ziel für den geborenen Gelsenkirchener, der mit seiner Familie nun am Tegernsee lebt. Der Countdown zur Wehmut hat längst begonnen.

DFB-Pokal Neuer wird in Osnabrück pausieren

Und damit ja nichts dazwischenkommen kann, wird Neuer nach AZ-Informationen auf das Auswärtsspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals am Mittwoch in Osnabrück verzichten. Ein Fall für seinen Stellvertreter und Ziehsohn, für Jonas Urbig (23), der ab der Saison 2027/28 die neue Nummer eins der Bayern werden soll.

Für Neuer gehört Aufsteiger Schalke "auf jeden Fall in die Bundesliga. Die Liga kann sich darüber freuen, dass der S04 wieder oben ist." Und der Mythos S04? Neuer bei Sky: "Es ist natürlich ein Arbeiterverein. Wenn man da aufgewachsen ist, weiß man, dass man dankbar sein kann für die Leute, mit denen man groß geworden ist. Das hat viel mit Multikulti und viel mit dem Malochertum zu tun gehabt. Es gab auf Schalke immer Epochen mit Höhen und Tiefen. Da spielt viel rein."