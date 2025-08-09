Für den guten Zweck: Thomas Müller versteigert Erinnerungsstücke seiner Bayern-Zeit

Künftig wird Bayern-Legende Thomas Müller seine Fußballschuhe für die Vancouver Whitecaps in der MLS schnüren. Zum Abschied von seinen Münchner Fans hat er sich eine ganz besondere Aktion einfallen lassen.

Nach 25 Jahren verlässt Thomas Müller den FC Bayern. Zum Abschied von seinen Fans hat er sich eine außergewöhnliche Aktion einfallen lassen.

Für viele Fans fühlt es sich immer noch an wie ein unwirklicher Traum. Nach 25 Jahren wird Thomas Müller (35) künftig nicht mehr das Trikot des FC Bayern auf dem Spielfeld tragen. Am Mittwoch wurde offiziell bekannt, was schon lange die Runde machte: Der 35-jährige Raumdeuter, der mit dem deutschen Rekordmeister 33 Titel gewinnen konnte, schnürt künftig seine Fußballschuhe für den kanadischen MLS-Klub Vancouver Whitecaps, dem Jugendklub von Bayern-Abwehrstar Alphonso Davies (24).

Bevor sich Thomas Müller nun aber über den großen Teich macht, hat er sich zum Abschied von seinen Fans eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. Neben dem Fußball und seinen Pferden ist die "Nicolaidis YoungWings Stiftung" seit vielen Jahren ein Herzensprojekt des 35-Jährigen.

Müller versteigert Bayern-Stücke für den guten Zweck

Die in München ansässige Stiftung ist die bundesweite Anlaufstelle für trauernde Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis zum Alter von 49 Jahren und bietet Betroffenen zielgruppengerechte Beratung an. Zu den Angeboten gehören beispielsweise eine telefonische oder persönliche Trauerbegleitung, Trauergruppen sowie gemeinsame Freizeitangebote, in denen Spiel, Bewegung und Kreativität im Vordergrund stehen.

Und um die "Nicolaidis YoungWings Stiftung" zu unterstützen, versteigert Thomas Müller zahlreiche Artikel und Erinnerungsstücke aus seiner Zeit beim FC Bayern.

Zu den angebotenen Stücken zählen z. B. ein von ihm getragenes und signiertes Trikot, ein limitiertes und handsigniertes Paar Fußballschuhe von adidas, den Adidas F50 Raumdeuter, welches Thomas Müller zu seinem 710. Spiel im Bayern-Trikot getragen hatte.

Dieses limitierte Paar Fußballschuhe trug Thomas Müller im September 2024 bei seinem 710. Spiel für den FC Bayern. © www.unitedcharity.de/Specials/Abschiedsauktion-Thomas-Mueller

Aber auch auf außergewöhnliche Stücke kann der interessierte Bayern-Fan bieten. So kann eine Eckfahne aus Müllers letztem Heimspiel am 10. Mai 2025 gegen Gladbach ebenso ersteigert werden, wie eine lebensgroße Holzskulptur der Bayern-Legende in Jubelpose.

Eine handsignierte Eckfahne vom letzten Müller-Heimspiel in der Allianz Arena vom 10. Mai 2025. © www.unitedcharity.de/Specials/Abschiedsauktion-Thomas-Mueller

Mit Podest ist das Kunstwerk, das aus einer 200 Jahre alten, bei einem Sturm beschädigten, Eiche gefertigt wurde, 2,25 Meter hoch und wiegt 180 Kilogramm. Gestiftet wurde die Skulptur des Künstlers Sven Wastian von der Therme Erding, einem der Werbepartner des Offensivspielers.

Auch eine Müller-Skulptur in Lebensgröße aus Eiche kann ersteigert werden. © www.unitedcharity.de/Specials/Abschiedsauktion-Thomas-Mueller

Neben Müller stellten auch seine Münchner Ex-Kollegen Manuel Neuer (39/Torwarthandschuhe), Sacha Boey (24), Jonas Urbig (22) und Joao Palhina (30/ausgeliehen an Tottenham Hotspur) jeweils ein von ihnen getragenes Trikot für den guten Zweck zur Verfügung.

Vancouver-Trikot kommt auch unter den Hammer

Das bisher höchste Gebot wurde für ein ganz besonderes Auktionsstück geboten: das erste Müller-Trikot der Vancouver Whitecaps, welches der 35-Jährige bei seiner Vertragsunterschrift in den Händen hielt, obendrauf gibt es auch das Postpaket, in dem das Jersey geliefert wurde. Anders als beim FC Bayern wird Müller in der MLS nicht mit der 25, sondern der 13 auf dem Rücken spielen. Aktuell beläuft sich das Höchstgebot dafür auf 8050 Euro (Stand: 9. August, 14.19 Uhr).

Das bisher begehrteste Stück der Versteigerung: Das Vancouver-Whitcaps-Trikot, welches Thomas Müller bei seiner Präsentation in den Händen hielt. © www.unitedcharity.de/Specials/Abschiedsauktion-Thomas-Mueller

Den Zuschlag für dieses besondere Trikot, wie auch alle anderen angebotenen Stücke, erhält diejenige Person, die bis zum Aktionsschluss am 8. September (unterschiedliche Uhrzeiten) das höchste Gebot abgegeben hat. Wer sich an der Online-Versteigerung beteiligen möchte, .