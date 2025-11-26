Fünf Gründe, warum Harry Kane beim FC Bayern verlängern wird

"Dieser Wechsel war eine der besten Entscheidungen meines Lebens", sagt Kane über den FC Bayern. Für die Verlängerung über 2027 hinaus gibt es laut Eberl "einen klaren Fahrplan" – und auch fünf gute Gründe.

Für die "Daily Mail" steht fest: Er ist der "hottest Coach in Europe": Damit ist nicht Mikel Arteta gemeint, der Cheftrainer des FC Arsenal. Im Zentrum der großen Story der britischen Tageszeitung steht Bayern-Trainer Vincent Kompany, der Harry Kane "better than ever", so gut wie noch nie, gemacht habe.

Kompanys Weg hat viel mit Kane zu tun, obwohl es noch Thomas Tuchel war, der viele Gespräche mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft geführt hat – Überzeugungsarbeit. "Dieser Wechsel war eine der besten Entscheidungen meines Lebens", sagte Kane am Dienstagabend im Emirates-Stadium des FC Arsenal genau 25 Stunden vor Spiel fünf der Bayern in der Ligaphase der Champions League.

Harry Kane mit 24 Toren in 18 Pflichtspielen

Kane wirkte aufgeräumt und zufrieden, in sich ruhend, als er die Fragen der deutschen und einheimischen Journalisten beantwortete. Viele Reporter zweifelten im Sommer 2023 am Wechsel des Torjägers. Warum in die Bundesliga, die auf der Insel oft als "Farmers League" – eine Art Ausbildungsliga – für die Premier League verspottet wird?

Der teuerste Liga-Import der Historie für rund 100 Millionen Euro Ablöse an Tottenham Hotspur hat sich für alle Seiten gelohnt. Kane schießt Tore am Fließband, in dieser Saison 24 in 18 Pflichtspielen.

"Bin momentan sehr glücklich hier": Kane kann sich Verlängerung sehr gut vorstellen

Kanes Vertrag, der ihn zu einem der Top-Verdiener bei Bayern macht, läuft noch bis 2027. Der FC Barcelona soll an ihm interessiert, eine Rückkehr in die Premier League zu seinem Heimatverein, den Spurs, steht immer wieder im Raum. Doch Kane tendiert dazu, länger bleiben zu wollen.

"Ich bin momentan sehr glücklich hier", sagte Kane am Dienstag in Nordlondon, "mein Vertrag läuft noch etwas über 18 Monate, und ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Monaten Gespräche über die Zukunft und die Pläne von Bayern geben wird." Er könne sich nicht vorstellen, "dass sich in naher Zukunft etwas ändern wird." Denn: It is love, es ist Liebe. Die AZ nennt die Gründe für eine mögliche Vertragsverlängerung des Mittelstürmers.

Kompany hat Kane "besser gemacht"

Der Trainer: Vincent Kompany, der im Oktober seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, habe ihn "besser gemacht", so Kane, "ich spiele die vielleicht beste Saison meines Lebens." Kann es ein größeres Kompliment für einen Chefcoach geben? Kane entwickelte sich zum Zehner, ja Achter oder gar grätschender Verteidiger, der – wenn’s sein muss – links hinten aushilft.

Kompany habe Kane "besser gemacht". © IMAGO/Laci Perenyi

Die Mitspieler: Der Torjäger wird mit Anspielen und Flanken höchster Qualität gefüttert. Ob von Michael Olise über den rechten oder Luis Díaz über den linken Flügel. Dazu kommen Serge Gnabry und ab Januar Zehner Jamal Musiala, aktuell noch in der Reha. Plus Shootingstar Lennart Karl (17), über den Kane sagte: "Man sieht sein Selbstvertrauen, wie gut er unter Druck ist – schnell, agil, schwer zu decken. Lennart ist ein guter Spieler und wir sind sehr glücklich zu sehen, was er kann."

Kane: FC Bayern "definitiv eines der besten Teams in Europa"

Die Titel-Chancen: Mit seinem Jugendverein Tottenham gewann Kane in all den Jahren: nichts. 2025 wurde er Bundesliga-Champion, die nächste Meisterschale ist fest eingeplant. Und am Horizont schimmert der Henkelpott. "Ich denke, so wie wir momentan dastehen und spielen, sind wir definitiv eines der besten Teams in Europa", sagte Kane selbstbewusst, "wir sind einer der Favoriten, haben viel gelernt vergangene Saison."

Die Bundesliga: Kane liebt die Stimmung in den Stadien, sagt: "Seit meinem Wechsel habe ich jeden Moment genossen: Die Europapokal-Nächte, die Bundesliga, die unterschiedlichen Kulturen, das hat mir geholfen mich weiterzuentwickeln und mich zu verbessern."

FC Bayern hat mit Kane "einen klaren Fahrplan"

Das Umfeld: Kanes Frau Katie und die vier Kinder Ivy Jane, Vivienne Jane, Louis Harry und Henry Edward fühlen sich mehr als wohl in München, haben sich bestens akklimatisiert.

Harry Kane und seine Frau Katie © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Laut Bayerns Sportvorstand Max Eberl habe man "mit Harry einen klaren Fahrplan, dass wir gesagt haben, Anfang des Jahres setzen wir uns hin". Um über ein Autogramm unter eine Vertragsverlängerung zu verhandeln.

Ein gutes Argument für Kane: 2028 findet die Europameisterschaft in Großbritannien und Irland statt. Da würde eine Veränderung vorher doch gar keinen Sinn ergeben.