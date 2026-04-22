Fünf Finals bis zum Triple – doch eine Sorge begleitet den FC Bayern

Der FC Bayern tritt im Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen an und will erstmals seit 2020 wieder ins Endspiel – genauso wie in der Champions League. Matthäus: "Bayern ist die beste Mannschaft der Welt."

Nur noch fünf, nur noch fünf! Fünf Siege – und der FC Bayern hat das dritte Triple nach 2013 und 2020 sicher. Vincent Kompany würde in den Kreis der erfolgreichsten Trainer der Münchner Vereinsgeschichte aufsteigen, nur Jupp Heynckes und Hansi Flick gelang bislang dieses besondere Kunststück. Ob das etwas macht mit dem 40-jährigen Belgier, der am Sonntag ausgelassen wie nie zuvor in seiner Bayern-Zeit den Meistertitel vor der Fankurve feierte?

Kompanys Fokus auf Leverkusen

"Im Moment will ich nur gegen Leverkusen gewinnen", sagte Kompany vor dem DFB-Pokal-Halbfinale bei der Werkself am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im BR. Ruhig, bescheiden, fokussiert - so wie man ihn eben kennengelernt hat in den knapp zwei Jahren. Und wie ihn Mannschaft und Bosse schätzen.

Er könne "jetzt noch nicht sagen, dass ich Triple-Sieger-Trainer werden will, denn ich weiß, was es bedeutet, in einem Finale oder Halbfinale zu stehen", ergänzte Kompany mit Blick auf das erste von fünf Finals: "Das ist das höchste Niveau, da muss alles stimmen. Ich will einfach nur das nächste Spiel gewinnen. Zu weit vorauszudenken, gehört nicht zu meinen Stärken."

Heiß auf den DFB-Pokal: Bayern-Trainer Vincent Kompany. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mit dieser Haltung ist Kompany bislang sehr gut gefahren. "Was wir da erlebt haben, war immer ein totaler Kampf", sagte der Coach über das derzeit kriselnde Leverkusen: "Wir erwarten nichts anderes, das wollen wir auch." In Sachen Triple ist Bayer übrigens ein gutes Omen: 2020 holten die Flick-Bayern im Corona-Endspiel gegen Leverkusen den goldenen Cup, ehe sie beim Finalturnier der Champions League in Lissabon gegen Paris Saint-Germain ihren Dreifach-Triumph perfekt machten.

Bayern-Erinnerungen an 2020

Und auch gegen PSG geht es nun wieder wie in der Triple-Saison 2020, der Titelverteidiger wartet im Halbfinale der Königsklasse auf Bayern (28. April und 6. Mai). Die größte Aufgabe, die es derzeit gibt im Weltfußball. Doch Kompanys Team scheint bereit. "Zwei Titel sind jetzt noch zu vergeben und ich habe keinen Zweifel daran, dass Bayern im DFB-Pokal in Leverkusen und im CL-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain weiterkommt. Warum sollten sie jetzt den Fokus verlieren?", schrieb Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Glaubt ans Bayern-Triple: Lothar Matthäus. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Prihoda

"Bayern lässt keinerlei Druck an sich heran", ergänzte Matthäus. "Die Mannschaft ist gefestigt und hat immer eine Antwort. Sie hat es auch geschafft, in Unterzahl in Paris zu gewinnen. Meiner Meinung nach ist Bayern momentan die beste Mannschaft der Welt."

Sogar ein Stück weit vor Paris? "Heutzutage ist der FC Bayern für den Rest der Welt ein Vorbild für die Kunst des Fußballspiels", sagte Brasilien-Legende Cafú im Rahmen der Laureus World Sports Awards in Madrid: "Wir haben es in den jüngsten Champions-League-Partien und in den Spielen der Bundesliga gesehen: Es ist wunderschön, den Bayern beim Fußballspielen zuzusehen."

Fallen weiter aus: Tom Bischof (l.) und Lennart Karl. © IMAGO/DeFodi.de

Sorge vor Verletzungen

Und so könnten es die Münchner bis ins Finale in Budapest am 30. Mai schaffen, um ihr Triple perfekt zu machen. Sofern alles passt – auch beim Personal. Hier begleiten den FC Bayern wohl die größten Sorgen, denn schon in den vergangenen Jahren fielen immer wieder wichtige Spieler aus.

Diesmal hat es Serge Gnabry (Adduktorenabriss/Saisonaus) heftig erwischt, gegen Leverkusen und Mainz am Wochenende müssen auch Lennart Karl (Muskelfaserriss) und Tom Bischof (Muskelfaserriss) weiter passen. Ob beide gegen PSG zur Verfügung stehen, ist offen.

Klar ist bereits jetzt: Coach Kompany wird nach dem Saisonende einen ausgiebigen Urlaub genießen, ein Expertenjob bei der WM, wie ihn englische Medien ins Spiel brachten, reizt ihn nicht. "Keine Chance!", sagte Kompany mit einem Lachen: "Ich als TV-Experte? Ich habe im Sommer Urlaub. Dann habe ich nächstes Jahr keine Familie mehr in München. Also gar keine Chance."