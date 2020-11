Franz Beckenbauer überzeugt: Thomas Müller würde die DFB-Elf "auf Vordermann bringen"

Nach der 0:6-Klatsche in Spanien schaltet sich auch Franz Beckenbauer in die Debatte um die ausgebooteten Routiniers in der Nationalmannschaft ein. Er sieht ein Führungsproblem und ist überzeugt: "Müller würde die Mannschaft auf Vordermann bringen."

20. November 2020 - 12:15 Uhr | AZ/SID