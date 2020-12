Frage nach Gegentoren: Bayern-Coach Hansi Flick übertölpelt Reporter

Der FC Bayern steht standesgemäß an der Tabellenspitze - trotz zahlreicher Gegentore. Bei der Pressekonferenz am Freitag wird Trainer Hansi Flick zu den Gründen für die Defensivschwächen befragt und reagiert überraschend.

München - 16 Gegentore haben die Bayern in den bisherigen zehn Bundesligaspielen bereits kassiert - genauso viele wie in der vergangenen Saison unter Niko Kovac. Unter den Top-Sechs der Bundesliga stellt der Tabellenführer gar die schwächste Defensive.

Flick über Gegentore: "Nicht unser Anspruch"

Am Freitag wurde Bayern-Coach Hansi Flick bei einer Pressekonferenz von einem Reporter mit der schwachen Bilanz konfrontiert - und übertölpelte daraufhin den Fragesteller. Denn anstatt zu antworten, reagierte er mit einer Gegenfrage. "Wie viele Tore haben wir geschossen? Wo stehen wir da? An erster Stelle, oder? Und in der Tabelle?", fragte Flick in zunächst bestimmten Ton, bevor ihm dann doch ein Lächeln über die Lippen kam. Ein kleiner Flachs vom Bayern-Coach!

Doch auch Flick weiß um die Problematik in der Defensive, er selbst hatte eben jene in den vergangenen Wochen regelmäßig bemängelt. "Wir können nicht mehr ändern, dass wir Tore zugelassen haben", meinte Flick, stellte aber auch klar: "Es ist nicht unser Anspruch, so viele Tore zu bekommen."