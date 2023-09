Flick-Aus beim DFB: Wird FC-Bayern-Star Leon Goretzka jetzt zum Nutznießer des Rauswurfs?

Die Nicht-Nominierung für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich war für Leon Goretzka ein herber Schlag. Doch nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick könnte er als Gewinner hervorgehen.

München - Leon Goretzka. Diesen Namen suchte man auf der Kaderliste für die vergangenen Länderspiele gegen Japan und Frankreich vergebens. Bundestrainer Hansi Flick hatte sich zuvor entschieden, in den richtungsweisenden Freundschaftsspielen auf den Platzhirsch im Mittelfeld zu verzichten. So ackerte Goretzka in den vergangen Tagen an der ruhigen Säbener Straße. Lediglich der aussortierte Bouna Sarr leistete dem gebürtigen Bochumer anfangs Gesellschaft auf dem Trainingsplatz.

Flick hat Vertrauen der DFB-Kicker wohl auch wegen Personalentscheidungen verloren

Währenddessen brannte es im DFB-Lager lichterloh. Nach der 1:4-Klatsche gegen Japan zogen die DFB-Bosse um Rudi Völler die Reißleine und stellten den ehemaligen Sextuple-Trainer des FC Bayern frei. Und Goretzka, dessen Enttäuschung anfangs noch tief saß, dürfte den Schlag allmählich verdaut haben.

Durch die Entlassung von Flick könnte sich das Blatt nun nämlich wenden und Goretzka nach dem Motto "dem einen Leid, des anderen Freud" als Gewinner des DFB-Chaos' hervorgehen. Grund: Jüngst wurde bekannt, dass Flick das Vertrauen einiger Nationalspieler verloren hatte, was wohl auch an der Nicht-Nominierung von Spielern wie Goretzka lag.

Ein weiterer Pluspunkt für den Mittelfeldspieler des FC Bayern: Weder Dortmunds Emre Can (29) noch der zuvor von Flick auserkorene neue DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (32) konnten dem DFB-Spiel gegen Japan ihren Stempel aufdrücken. Vielmehr fielen die Goretzka-Konkurrenten durch schlampige Pässe und kaum Zugriff im Spiel gegen den Ball auf.

Goretzka machte zuletzt mit guten Auftritten im Bayern-Trikot auf sich aufmerksam

Gleichzeitig zeigte Goretzka in den vergangenen Wochen gute Leistungen im Bayern-Leiberl. Und das, obwohl Bayern-Coach Thomas Tuchel seinem Sechser in der Saisonvorbereitung nicht gerade den Rücken gestärkt hatte. So ließ der Trainer des Rekordmeisters zunächst Neuzugang Konrad Laimer (26) auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich (28) ran.

Doch anstatt die Segel zu streichen und den Verein zu verlassen, nahm Goretzka die Herausforderung beim FC Bayern an und machte mit guter Leistung auf sich aufmerksam. Das wird er nun auch machen, um sich wieder auf die Bühne Nationalmannschaft zu spielen. Die nächste Chance dazu hat Goretzka schon im Oktober. Da geht es für die DFB-Elf in die USA.