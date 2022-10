FCB vs. SCF: Was für einen Sieg der Bayern gegen Freiburg spricht

Am Sonntagabend treffen der FC Bayern und der SC Freiburg im Topspiel des 10. Spieltags aufeinander. Die Vergangenheit spricht für einen Sieg der Bayern, aber die Breisgauer haben derzeit einen Lauf und zeigten sich bei den jüngeren Aufeinandertreffen durchaus treffsicher.

München - Am Sonntagabend könnte in den oberen Tabellenteil der Bundesliga gehörig Bewegung kommen.

Zunächst trifft um 17.30 Uhr Borussia Dortmund als Tabellenfünfter auf den Spitzenreiter Union Berlin. Zum Abschluss des 10. Spieltags stehen sich dann der FC Bayern als Tabellenvierter und der Tabellenzweite, der SC Freiburg, gegenüber (19.30 Uhr live auf DAZN und im AZ-Liveticker).

Wenn es gut für die Münchner läuft, könnte der deutsche Rekordmeister am Ende als Tabellenzweiter mit nur einem Punkt Rückstand auf die "Eisernen" den Spieltag beenden.

Was in Berlin passiert, darauf haben die Bayern keinen Einfluss, aber für einen Sieg gegen die Breisgauer stehen die Chancen ziemlich gut, wie folgende Fakten belegen.

FC Bayern: Bisher noch kein Freiburg-Sieg in München

22 Mal standen sich der FC Bayern und der SC Freiburg bisher in der Bundesliga in München gegenüber, 19 Partien konnten die Münchner davon für sich entscheiden, dreimal trennte man sich Remis. Bislang war also für die Freiburger beim deutschen Rekordmeister nicht viel zu holen.

Generell zeigen sich die Münchner gegen den SC Freiburg nicht wirklich spendabel. Gegen die Breisgauer sind die Bayern seit zwölf Bundesliga-Partien ungeschlagen (neun Siege, drei Remis).

Der letzte Freiburger Sieg gegen den FCB ist fast siebeneinhalb Jahre her. Im Mai 2015 verloren die Münchner im Breisgau mit 1:2, allerdings standen die Münchner am 33. Spieltag der Saison 2014/15 bereits als Deutscher Meister fest und dürften daher nicht mit dem letzten Siegeswillen angetreten sein.

Dieser knappe Erfolg war auch der einzige für die Freiburger in den letzten 38 Bundesliga-Duellen gegen die Münchner. Ansonsten setzte es 29 Niederlagen und acht Remis gegen die Bayern.

Freiburg gegen Bayern zuletzt treffsicher und in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen

Trotz dieser Serie sollte der FCB trotzdem gewarnt sein, denn in den letzten acht Bundesliga-Begegnungen konnte der SC Freiburg jeweils mindestens einmal gegen die Münchner treffen. Ausgerechnet am Sonntagabend muss Bayern-Keeper Manuel Neuer verletzt aussetzen und wird von Sven Ulreich ersetzt.

Von den aktuell 17 anderen Bundesliga-Teams kann aktuell kein anderes eine so lange Trefferserie gegen die Bayern vorweisen wie der SC Freiburg. Aktuell spielen die Breisgauer ihre zweitbeste Bundesliga-Saison der Klubhistorie und sind neben Werder Bremen das einzige Team, das in der bisherigen Saison noch kein Auswärtsspiel verloren hat.

Der direkte Vergleich der Vergangenheit spricht deutlich für einen Sieg der Bayern, aber ob diese Erfolgsserie weiter Bestand haben wird, weiß man dann am Sonntagabend.