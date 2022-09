FCB II mit deutlicher Pleite in Burghausen

Bitterer Abend für den FCB II. Eine Woche nach dem 6:0-Kantersieg gegen Heimstetten gab es in Burghausen eine böse Abreibung.

München/Burghausen - Für die Kicker der Bayern-Amateure war der Freitagabend ein Abend zum Vergessen. Beim Tabellendritten der Regionalliga Bayern, Wacker Burghausen, kassierte das Team von Coach Martin Demichelis eine deutliche 0:5-Pleite.

Erst Elfer verschossen, dann Eigentor kassiert

Felix Bachschmid brachte die Hausherren schon früh in Führung (16.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die kleinen Bayern die große Chance zum Ausgleich, doch Désiré Segbe konnte einen Foulelfmeter, Aitamer wurde im Strafraum gefoult, nicht im Kasten von Burghausen unterbringen (38.) und beförderte den Ball knapp neben den Pfosten.

Ebenso unglücklich ging es dann für den FCB II nach dem Wiederanpfiff weiter. Ein Eigentor von Antonio Tikvić brachte Wacker drei Minuten nach der Pause mit 2:0 in Führung (48.).

Thomas Winkelbauer (70.), Edin Hyseni (79.) und Jerome Läubli (86.) machten dann den Sack endgültig zu und die Klatsche für die Münchner perfekt.

"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und es nicht verdient, in Rückstand zu gehen", so Cheftrainer Demichelis auf der Vereinsseite. "In der Kabine haben wir uns für die zweite Hälfte das Gleiche vorgenommen. Leider haben wir dann nicht gut verteidigt, ein Gegner mit der Klasse nutzt das aus."

Dabei vertraute der Argentinier in Burghausen auf die gleiche Startelf wie beim 6:0-Kantersieg der Bayern-Amateure am vergangenen Wochenende gegen Heimstetten.

Nach der Burghausen-Klatsche belegen die Münchner am Freitagabend mit 16 Punkten aus 12 Spielen den 8. Tabellenrang. Wacker Burghausen übernachtet auf dem 2. Tabellenplatz, kann aber am Samstag von Unterhaching überholt werden.