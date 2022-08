FC Bayern verlängert Partnerschaft mit Hauptsponsor Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom bleibt weiter der Hauptsponsor des FC Bayern. Die Verlängerung der langjährigen Partnerschaft wurde am Sonntagnachmittag vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg bekanntgegeben.

München - Gute Nachrichten für den FC Bayern! Der Vertrag mit Hauptsponsor Deutsche Telekom ist bis 2027 verlängert worden. Dies wurde am Sonntag im Rahmen einer eigens anberaumten Pressekonferenz im FC Bayern Museum vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) bekanntgegeben. Die Telekom ist bereits seit 2002 Hauptsponsor beim Rekordmeister.

"„Wir sind sehr glücklich, dass die Deutsche Telekom seit 20 Jahren an der Seite des FC Bayern steht. Die Telekom steht für Innovation in einer multimedialen Welt, für Kreativität, für das Vorwärtsgewandte. Gemeinsam haben wir bereits eine einzigartige Erfolgsgeschichte erlebt. Unser Ziel ist, weiter Maßstäbe zu setzen, im Sport wie darüber hinaus – und das ist uns mit dieser Vertragsverlängerung einmal mehr gelungen", sagt Vorstandsboss Oliver Kahn.

Bericht: FC Bayern kassiert 200 Millionen Euro von der Telekom

Der neue Deal ist für die Bayern auch in finanzieller Hinsicht enorm lukrativ. Wie die "Sport Bild" zuletzt berichtete, werden in den kommenden Jahren statt bislang 45 Millionen sogar 50 Millionen Euro jährlich in die Kassen des Rekordmeisters fließen. Bis zum Ende der Vertragslaufzeit kassieren die Münchner also ganze 250 Millionen Euro von der Telekom!

Dem Bericht zufolge soll das Geld dazu dienen, die Position der Bayern auf dem Transfermarkt weiter zu stärken. In der aktuellen Transferperiode haben die Münchner für die internationalen Top-Stars Matthijs de Ligt (kam für 67 Millionen Euro von Juventus Turin), Sadio Mané (32 Millionen/FC Liverpool) und Co. rund 140 Millionen Euro ausgegeben. Dem stehen bislang Einnahmen in Höhe von rund 80 Millionen Euro gegenüber.