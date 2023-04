FC Bayern: Tuchel über Kracher gegen Manchester City – "Visier geht hoch und es gibt einen Fight"

Am Dienstag trifft der FC Bayern im Hinspiel der Champions League auf Manchester City. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den SC Freiburg zeigte sich Bayern-Coach Thomas Tuchel selbstbewusst vor der schwierigen Aufgabe gegen den amtierenden englischen Meister um Super-Stürmer Erling Haaland.

Will mit dem FC Bayern das Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City gewinnen: Cheftrainer Thomas Tuchel.

München - Nach dem Sieg gegen den SC Freiburg ist vor dem Königsklassen-Kracher gegen Manchester City. Deshalb richtete Bayern-Trainer Thomas Tuchel schon auf der Pressekonferenz nach der Partie im Breisgau alle Blicke auf das Viertelfinalhinspiel des deutschen Rekordmeisters bei den Skyblues. Dabei will der 49-Jährige in beiden Spielen von der ersten Minute an Vollgas geben.

Tuchel fliegt mit Selbstvertrauen im Gepäck nach Manchester

"Die Auswärtstor-Regel gibt es nicht mehr. Deshalb macht es für mich keinen Sinn mehr, in Hin- und Rückspiel zu unterteilen. Es gibt kein taktieren", erklärte Tuchel. Trotz der fehlenden Topform einiger Bayern-Stars steigt der Nachfolger von Julian Nagelsmann mit reichlich Selbstbewusstsein in den Flieger nach Manchester.

Und das, obwohl der amtierende englische Meister um Super-Star Erling Haaland in der Premier League zuletzt einen Gegner nach dem anderen vom Platz fegte. "Es ist einer der größten Tests aktuell. Wir wissen um die Qualität und sie hatten zuletzt eine absolute Topform in der Liga", so Tuchel.

Tuchel über Champions-League-Kracher: "Kann immer alles passieren"

Um dennoch gegen das Starensemble von Pep Guardiola zu bestehen, hat der Krumbacher einen genauen Plan: "Wir brauchen körperlich eine komplette Verausgabung, wir müssen sehr schlau und mutig sein und brauchen ein paar taktische Lösungen, an denen wir uns Sicherheit holen können."

Am Ende ist dann laut Tuchel auch die Tagesform beider Mannschaften entscheidend: "Im Fußball kann immer alles passieren, wenn wir bereit sind, uns an die Decke zu strecken." Im gleichen Atemzug betonte der Trainer der Münchner: "Und ich glaube, dass wir das sind." Deshalb geht Tuchel von einem offenen Schlagabtausch aus: "Es geht das Visier hoch und dann gibt es einen Fight." Wer diesen gewinnt, wird sich am Dienstag zeigen.