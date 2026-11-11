FC-Bayern-Trio für den Jahresendspurt? So ist der Stand bei Musiala, Díaz und Kompany

Vincent Kompany ist nach seiner Hirnhautreizung zurück beim FC Bayern - und auch Jamal Musiala und Luis Díaz trainieren wieder. Das Trio soll im Jahresendspurt für zusätzliche Energie sorgen. So sieht der Plan aus.

Beim FC Bayern ist man ganz froh, dass jetzt wieder aus sportlichen Gründen über Jamal Musiala gesprochen wird. Die Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß im BR über die Krankheit des 23-Jährigen und dessen sündhaft teuren Vertrag hatten für mächtig Wirbel gesorgt - extern wie intern. Nicht alle Verantwortlichen fanden den Hoeneß-Auftritt passend, weil er Zweifel an Musialas Leistungsvermögen infolge der neurologischen Dysfunktion mit Absencen wachsen ließ.

Hoeneß-Aussagen als öffentlicher Weckruf

"Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber: Ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte. . .", hatte Hoeneß gesagt und Fragezeichen durchblicken lassen: "Jetzt bekommt er aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht."

Brisante Musiala-Aussagen: Uli Hoeneß. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Rückkehr auf den Platz rückt näher

Deutliche Hoeneß-Sätze, die wohl vor allem ein Ziel hatten: Musiala zu motivieren, wieder sein bestes Niveau zu erreichen. Ob es klappt? Zumindest ist der Offensivstar nach seinem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel vor sieben Wochen wieder ins Training eingestiegen. Gemeinsam mit Bara Ndiaye (nach Blinddarm-OP) und Jugendspielern absolvierte Musiala am Dienstag eine Einheit mit Passübungen und einer Spielform. Ein Comeback im Spiel gegen den 1. FC Köln am 20. November oder in der Champions League bei Lille OSC fünf Tage später scheint möglich.

Kompany zurück an der Säbener Straße

Hoffnung bei Musiala - und die gibt es für den FC Bayern sogar hoch drei: Denn auch Trainer Vincent Kompany und Außenstürmer Luis Díaz könnten zeitnah wieder zur Verfügung stehen. Kompany, der nach seinem Zusammenbruch und einer Hirnhautreizung sechs Tage im Krankenhaus verbringen musste, war am Dienstag erstmals wieder an der Säbener Straße. Dort absolvierte der 40-jährige Belgier laut Klub-Angaben auch sein Reha-Programm wegen einer Schulterverletzung.

Es geht ihm besser: Kompany. © IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern setzt auf Entlastung für den Coach

Kompany sei auf dem Wege der Besserung, hieß es von Bayern-Seite. Nach AZ-Informationen soll er beim Köln-Spiel dabei sein. Am Sonntag hatte Hoeneß eine baldige Rückkehr in Aussicht gestellt. In "zwei, drei Wochen" rechne er mit dem Coach, sagte der Bayern-Aufsichtsrat: "Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen." Und dann hoffentlich sein Pensum ein wenig reduzieren. Kompany arbeite "zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche - das war einfach zu viel", sagte Hoeneß.

Co-Trainer Danks optimistisch

Zuvor hatte sich auch Co-Trainer Aaron Danks, der Kompany exzellent vertritt, zuversichtlich gezeigt. "Ich hatte ein paar richtig gute Telefongespräche mit ihm in den letzten Tagen. Er wirkt sehr positiv und scheint auf dem Weg zur kompletten Erholung zu sein", sagte der Assistent vergangene Woche: "Wir haben da jetzt kein Datum gesetzt, aber die Länderspielpause gibt eine gute Gelegenheit, um das alles ein bisschen zu reflektieren und mal einzuschätzen, wann er zurückkommen wird." Es wird nicht mehr lange dauern.

Training an der Säbener Straße: Díaz (r.) und Musiala. © IMAGO/Philippe Ruiz

Díaz arbeitet am Comeback im Endspurt

Noch ein bisschen mehr Geduld als Kompany und Musiala braucht wohl er: Díaz. Nach seinem Muskelfaserriss aus dem Champions League-Heimspiel gegen Arsenal Ende Oktober trainierte der Kolumbianer am Dienstag individuell, er arbeitete bei Tempoläufen und Übungen mit dem Ball für sein Comeback. Díaz könnte gegen Lille oder am 28. November im Auswärtsspiel beim Hamburger SV wieder im Kader stehen.

Dem FC Bayern würde das Trio Kompany, Musiala, Díaz im Jahresendspurt ziemlich guttun.