FC-Bayern-Spielplan: Alle Begegnungen der Saison 2025/26

Die Anstoßzeit für das DFB-Pokal-Viertelfinale steht fest. Der FC Bayern empfängt am 11. Februar um 20.45 Uhr RB Leipzig in der Allianz Arena. Dies gab der DFB am Donnerstag bekannt. Das Top-Duell beschließt damit die Runde der letzten Acht.
Die Partie wird im Free-TV in der ARD und bei Sky zu sehen sein. zum Bundesligastart hatten die Bayern noch mit 6:0 gegen Leipzig gewonnen.
Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick
|Spieltag
|Datum
|Spiel
|Freundschaftsspiel
|02.08.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
|Freundschaftsspiel
|07.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern - Tottenham 4:0
|Freundschaftsspiel
|12.08.2025, 18 Uhr
|Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
|Supercup
|16.08.2025, 20.30 Uhr
|VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 1. Spieltag
|22.08.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – RB Leipzig 6:0
|DFB-Pokal, 1. Runde
|27.08.2025, 20.45 Uhr
|SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 2. Spieltag
|30.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Augsburg – FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 3. Spieltag
|13.09.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – HSV 5:0
|Champions League, 1. Spieltag
|17.09.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Chelsea 3:1
|Bundesliga, 4. Spieltag
|20.09.2025, 15.30 Uhr
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 5. Spieltag
|26.09.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Werder Bremen 4:0
|Champions League, 2. Spieltag
|30.09.2025, 21 Uhr
|FC Paphos - FC Bayern 1:5
|Bundesliga, 6. Spieltag
|04.10.2025, 18.30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
|Bundesliga, 7. Spieltag
|18.10.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
|Champions League, 3. Spieltag
|22.10.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Brügge 4:0
|Bundesliga, 8. Spieltag
|25.10.2025, 15.30 Uhr
|Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
|DFB-Pokal, 2. Runde
|29.10.2025, 20.45 Uhr
|1. FC Köln - FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 9. Spieltag
|01.11.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
|Champions League, 4. Spieltag
|04.11.2025, 21 Uhr
|Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 10. Spieltag
|08.11.2025, 15.30 Uhr
|Union Berlin – FC Bayern 2:2
|Bundesliga, 11. Spieltag
|22.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – SC Freiburg 6:2
|Champions League, 5. Spieltag
|26.11.2025, 21 Uhr
|FC Arsenal - FC Bayern 1:3
|Bundesliga, 12. Spieltag
|29.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
|DFB-Pokal, Achtelfinale
|03.12.2025, 20.45 Uhr
|Union Berlin - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 13. Spieltag
|06.12.2025, 15.30 Uhr
|VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
|Champions League, 6. Spieltag
|09.12.2025, 18.45 Uhr
|FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
|Bundesliga, 14. Spieltag
|14.12.2025, 17.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga, 15. Spieltag
|21.12.2025, 17.30 Uhr
|1. FC Heidenheim– FC Bayern
|Freundschaftsspiel
|06.01.2026, 15 Uhr
|RB Salzburg - FC Bayern
|Bundesliga, 16. Spieltag
|11.01.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – VfL Wolfsburg
|Bundesliga, 17. Spieltag
|14.01.2026, 20.30 Uhr
|1. FC Köln – FC Bayern
|Bundesliga, 18. Spieltag
|17.01.2026, 18.30 Uhr
|RB Leipzig – FC Bayern
|Champions League, 7. Spieltag
|21.01.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Union Saint-Gilloise
|Bundesliga, 19. Spieltag
|24.01.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC Augsburg
|Champions League, 8. Spieltag
|28.01.2026, 21 Uhr
|PSV Eindhoven - FC Bayern
|Bundesliga, 20. Spieltag
|30.01.-01.02.2026
|HSV - FC Bayern
|Bundesliga, 21. Spieltag
|06.-08.02.2026
|FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
|DFB-Pokal, Viertelfinale
|11.02.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern - RB Leipzig
|Bundesliga, 22. Spieltag
|13.-15.02.2026
|Werder Bremen – FC Bayern
|Bundesliga, 23. Spieltag
|20.-22.02.2026
|FC Bayern – Eintracht Frankfurt
|Bundesliga, 24. Spieltag
|27.02.-01.03.2026
|Borussia Dortmund – FC Bayern
|Bundesliga, 25. Spieltag
|06.-08.03.2026
|FC Bayern – Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga, 26. Spieltag
|13.-15.03.2026
|Bayer Leverkusen – FC Bayern
|Bundesliga, 27. Spieltag
|20.-22.03.2026
|FC Bayern – Union Berlin
|Bundesliga, 28. Spieltag
|04./05.04.2026
|SC Freiburg – FC Bayern
|Bundesliga, 29. Spieltag
|10.-12.04.2026
|FC St. Pauli – FC Bayern
|Bundesliga, 30. Spieltag
|17.-19.04.2026
|FC Bayern – VfB Stuttgart
|Bundesliga, 31. Spieltag
|24.-26.04.2026
|1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
|Bundesliga, 32. Spieltag
|02./03.05.2026
|FC Bayern – 1. FC Heidenheim
|Bundesliga, 33. Spieltag
|08.-10.05.2026
|VfL Wolfsburg – FC Bayern
|Bundesliga, 34. Spieltag
|16.05.2026,15.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Köln
