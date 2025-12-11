AZ-Plus
FC-Bayern-Spielplan: Alle Begegnungen der Saison 2025/26

Das Viertelfinal-Duell gegen RB Leipzig im DFB-Pokal wurde zeitgenau angesetzt. Der FC Bayern empfängt die Sachsen an einem Mittwochabend in der Allianz Arena.
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena.
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena.

Die Anstoßzeit für das DFB-Pokal-Viertelfinale steht fest. Der FC Bayern empfängt am 11. Februar um 20.45 Uhr RB Leipzig in der Allianz Arena. Dies gab der DFB am Donnerstag bekannt. Das Top-Duell beschließt damit die Runde der letzten Acht.

Die Partie wird im Free-TV in der ARD und bei Sky zu sehen sein. zum Bundesligastart hatten die Bayern noch mit 6:0 gegen Leipzig gewonnen.

Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick

Spieltag Datum  Spiel 
Freundschaftsspiel  02.08.2025, 15.30 Uhr FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
Freundschaftsspiel 07.08.2025, 18.30 Uhr FC Bayern - Tottenham 4:0
Freundschaftsspiel 12.08.2025, 18 Uhr Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
Supercup 16.08.2025, 20.30 Uhr VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 1. Spieltag 22.08.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – RB Leipzig 6:0
DFB-Pokal, 1. Runde 27.08.2025, 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
Bundesliga, 2. Spieltag 30.08.2025, 18.30 Uhr FC Augsburg – FC Bayern 2:3
Bundesliga, 3. Spieltag 13.09.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – HSV  5:0
Champions League, 1. Spieltag 17.09.2025, 21 Uhr FC Bayern  - FC Chelsea 3:1
Bundesliga, 4. Spieltag 20.09.2025, 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern  1:4
Bundesliga, 5. Spieltag 26.09.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – Werder Bremen 4:0
Champions League, 2. Spieltag 30.09.2025, 21 Uhr FC Paphos - FC Bayern 1:5
Bundesliga, 6. Spieltag 04.10.2025, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
Bundesliga, 7. Spieltag 18.10.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
Champions League, 3. Spieltag 22.10.2025, 21 Uhr FC Bayern - FC Brügge 4:0
Bundesliga, 8. Spieltag 25.10.2025, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
DFB-Pokal, 2. Runde 29.10.2025, 20.45 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern 1:4
Bundesliga, 9. Spieltag 01.11.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
Champions League, 4. Spieltag 04.11.2025, 21 Uhr Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 10. Spieltag 08.11.2025, 15.30 Uhr Union Berlin – FC Bayern 2:2
Bundesliga, 11. Spieltag 22.11.2025, 15.30 Uhr FC Bayern – SC Freiburg 6:2
Champions League, 5. Spieltag 26.11.2025, 21 Uhr FC Arsenal - FC Bayern 1:3
Bundesliga, 12. Spieltag 29.11.2025, 15.30 Uhr FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
DFB-Pokal, Achtelfinale 03.12.2025, 20.45 Uhr Union Berlin - FC Bayern 2:3
Bundesliga, 13. Spieltag 06.12.2025, 15.30 Uhr VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
Champions League, 6. Spieltag 09.12.2025, 18.45 Uhr FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
Bundesliga, 14. Spieltag 14.12.2025, 17.30 Uhr FC Bayern – 1. FSV Mainz 05
Bundesliga, 15. Spieltag 21.12.2025, 17.30 Uhr 1. FC Heidenheim– FC Bayern
Freundschaftsspiel 06.01.2026, 15 Uhr RB Salzburg - FC Bayern
Bundesliga, 16. Spieltag 11.01.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – VfL Wolfsburg
Bundesliga, 17. Spieltag 14.01.2026, 20.30 Uhr 1. FC Köln – FC Bayern
Bundesliga, 18. Spieltag 17.01.2026, 18.30 Uhr RB Leipzig – FC Bayern
Champions League, 7. Spieltag 21.01.2026, 21 Uhr FC Bayern - Union Saint-Gilloise
Bundesliga, 19. Spieltag 24.01.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – FC Augsburg
Champions League, 8. Spieltag 28.01.2026, 21 Uhr PSV Eindhoven - FC Bayern
Bundesliga, 20. Spieltag 30.01.-01.02.2026 HSV - FC Bayern
Bundesliga, 21. Spieltag 06.-08.02.2026 FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
DFB-Pokal, Viertelfinale 11.02.2026, 20.45 Uhr FC Bayern - RB Leipzig
Bundesliga, 22. Spieltag 13.-15.02.2026 Werder Bremen – FC Bayern 
Bundesliga, 23. Spieltag 20.-22.02.2026 FC Bayern – Eintracht Frankfurt 
Bundesliga, 24. Spieltag 27.02.-01.03.2026 Borussia Dortmund – FC Bayern 
Bundesliga, 25. Spieltag 06.-08.03.2026 FC Bayern – Borussia Mönchengladbach
Bundesliga, 26. Spieltag 13.-15.03.2026 Bayer Leverkusen – FC Bayern 
Bundesliga, 27. Spieltag 20.-22.03.2026 FC Bayern – Union Berlin
Bundesliga, 28. Spieltag 04./05.04.2026 SC Freiburg – FC Bayern 
Bundesliga, 29. Spieltag 10.-12.04.2026 FC St. Pauli – FC Bayern
Bundesliga, 30. Spieltag 17.-19.04.2026 FC Bayern – VfB Stuttgart
Bundesliga, 31. Spieltag 24.-26.04.2026 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
Bundesliga, 32. Spieltag 02./03.05.2026 FC Bayern – 1. FC Heidenheim
Bundesliga, 33. Spieltag 08.-10.05.2026 VfL Wolfsburg – FC Bayern
Bundesliga, 34. Spieltag 16.05.2026,15.30 Uhr FC Bayern – 1. FC Köln
17 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Knoedel am 06.09.2024 07:22 Uhr / Bewertung:

    Warum erscheinen Kommentare von 2023 wenn es hier um die Saison 2024/25 geht?
    Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun!
    Die "alten" Kommentare bezogen sich auf die Vorsaison.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni am 06.09.2024 18:32 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Sparmaßnahmen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Analyst am 07.11.2025 11:58 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Hast du nicht den Roten Balken in der Headline nicht gesehen ,das steht Update“,dieses kann noch 5 Jahre so weiterlaufen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
