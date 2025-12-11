FC-Bayern-Spielplan: Alle Begegnungen der Saison 2025/26

Das Viertelfinal-Duell gegen RB Leipzig im DFB-Pokal wurde zeitgenau angesetzt. Der FC Bayern empfängt die Sachsen an einem Mittwochabend in der Allianz Arena.

Die Anstoßzeit für das DFB-Pokal-Viertelfinale steht fest. Der FC Bayern empfängt am 11. Februar um 20.45 Uhr RB Leipzig in der Allianz Arena. Dies gab der DFB am Donnerstag bekannt. Das Top-Duell beschließt damit die Runde der letzten Acht.

Die Partie wird im Free-TV in der ARD und bei Sky zu sehen sein. zum Bundesligastart hatten die Bayern noch mit 6:0 gegen Leipzig gewonnen.

