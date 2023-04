FC Bayern: "Schwer zu verdauen!" – Tuchel und Co. nach desolater Leistung bedient

Der FC Bayern steht auch vier Tage nach der bitteren 0:3-Niederlage bei Manchester City immer noch neben sich. Nach einer desolaten Leistung vor heimischem Publikum stören sich alle Beteiligten an den selben Punkten!

München - Warmschießen für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions-League? Pustekuchen! Der FC Bayern München zeigt zuhause gegen den Tabellenvierzehnten aus Hoffenheim eine schlechte Leistung und kann von Glück reden, dass er weiterhin an der Tabellenspitze der Bundesliga steht.

Thomas Tuchel: "Erstmal schwer zu verdauen!"

Thomas Tuchel lässt mit seinem FC Bayern nun auch das erste mal in der Bundesliga Federn. © IMAGO

Thomas Tuchel - seit gerade einmal drei Wochen im Amt - hat diese Leistung "nicht kommen sehen". Der 49-Jährige spricht von einem "in der Summe verdienten Punkt für Hoffenheim" und fügte bedient an: "Das sagt bereits alles." Die Analyse des Cheftrainers fällt unmittelbar nach dem Abpfiff knallhart aus: "Wir haben in der Summe mit sehr wenig Energie gespielt, mit sehr wenig Tempo und Tempowechseln und sehr wenig Überzeugung."

FCB-Coach Thomas Tuchel: "Ich bin nachdenklich!"

Thomas Tuchel sei sich indes sicher gewesen, dass seine Spieler "ein anderes Gesicht" zeigen würden. Die Vorbereitungen und die Energie in den Tagen zuvor seien "sehr gut" gewesen, aber man "konnte es heute einfach nicht auf den Platz bringen". Außerdem habe der Trainer des deutschen Rekordmeisters, der nur dank eines späten Treffers des VfB Stuttgart in der siebten Minute der Nachspielzeit (3:3 gegen Dortmund) weiterhin von der Tabellenspitze grüßt, "extrem viel Verunsicherung" gespürt. Auf die Nachfrage worauf diese Unsicherheit beruhen könnte, zeigte Thomas Tuchel jedoch ratlos. "Das weiß ich jetzt nicht! Kann ich nicht sagen", so der gebürtige bayrische Schwabe.

Müller zeigt sich nach Hoffenheim-Spiel "geschockt"

FCB-Kapitän Thomas Müller , der immer für klare Aussagen steht, äußerte in der Mixed Zone nach dem Spiel ebenfalls Unverständnis über die heutige Leistung. Er sei "auch ein wenig geschockt von unserer eigenen Performance". Für die anstehende Champions-League-Partie am Mittwoch gegen Manchester City müsse das Spiel laut Müller schnellstmöglich abgehakt werden: "Wir müssen versuchen das Spiel und vor allem die Leistung aus dem Kopf zu bekommen."

Kimmich spricht von "absolut schlechter Leistung" gegen Hoffenheim

Für Kimmich sei dieser Auftritt "sehr schwer zu erklären". "Nach einer 3:0-Niederlage unter der Woche sollte man eigentlich meinen, dass man eine Reaktion zeigen möchte!" Von einer Reaktion war jedoch nichts zu sehen. Das könne sich auch Kimmich "nicht erklären" und ließ seinem Unverständnis freien Lauf: "Gerade in der Bundesliga, wo es sehr eng ist und wo wir jeden Punkt brauchen!"

Der Mittelfeldspieler weiter: "Das war eine absolut schlechte Leitung von uns", lauteten seine deutlichen Worte, "so ein Spiel geht nicht - nicht zum ersten Spieltag in der Bundesliga, aber vor allem nicht zu so einem Zeitpunkt."

Das Spiel gegen Manchester City sei aber völlig "losgelöst" von Samstag zu betrachten. "Wir wissen alle, dass wir da eine ganz andere Leistung brauchen", so das Sprachrohr des Bayern-Mittelfelds.