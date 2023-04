Bundesliga im Ticker zum Nachlesen: FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim – Endstand 1:1

Fazit:

Nach einer ersten Halbzeit mit eher geringem Unterhaltungswert, steigerte sich die Partie in der zweiten Halbzeit ein wenig. Zu Begin des zweiten Durchgangs war der FC Bayern etwas zwingender aber auch dieser Eindruck flachte sehr schnell wieder ab. Insgesamt plätscherte auch die zweite Halbzeit eher so vor sich hin, als dass die Zuschauer mitreißen würde. Die TSG 1899 riskierte aber im zweiten Durchschnitt deutlich mehr und nahm am Spielgeschehen teil. Die Bayern liefen sich immer wieder an der defensiv stabil stehenden fest. Und so kam es wie es kommen musste: Die Münchner bekommen einen mehr als zweifelhaften Freistoß gegen sich zugesprochen. Andrej Kramaric tritt an und legt die Kugel ins Tor der Bayern. Bei diesem Ausgleich sollte es auch bleiben, auch wenn Pavard zwischenzeitlich den Rekordmeister wieder vermeintlich in Führung brachte. Doch der Franzose stand im Abseits. Ansonsten waren die Münchner heute einfach nicht zwingend genug und die Chancenverwertung nicht gut genug, um aus diesem Spiel mehr als einen Punkt mitzunehmen.