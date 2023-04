FC Bayern schwach wie seit Jahren nicht: Wo bleibt der Effekt des Trainerwechsels?

Auch unter Thomas Tuchel kommt die Mannschaft des FC Bayern einfach nicht in Form. Die Gründe sind vielschichtig, Spieler wie Trainer sind konsterniert: "Das war schlecht!"

München – Der FC Bayern würgt sich weiter von Spiel zu Spiel! Vier Tage nach der bösen 0:3-Klatsche gegen Manchester City zeigen die Münchner auch im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim eine enttäuschende Leistung und spielen trotz zwischenzeitlicher Führung nur 1:1.

Die Bilanz der vergangenen Wochen und Monate ist eine des Grauens: Von den vergangenen sechs Pflichtspielen wurden nur zwei gewonnen. In der Rückrunde wurden bereits sieben (!) Punkte nach Führung verspielt. 59 Zähler nach 28 Spieltagen bedeuten zudem die schlechteste Ausbeute der vergangenen zwölf Jahre. Meister damals? Borussia Dortmund!

Weil sie ihre Saisonziele in Gefahr sahen, entschieden sich die Bayern-Bosse Ende März, Julian Nagelsmann zu entlassen und durch Thomas Tuchel zu ersetzen. Doch auch unter dem neuen Übungsleiter zeigt die Formkurve nicht nach oben, im Gegenteil. In seinen ersten fünf Spielen holte der 49-Jährige nur zwei Siege. In seine Amtszeit fallen schon jetzt das Ausscheiden im Pokal sowie das so gut wie sichere Aus in der Champions League gegen Manchester City.

"Zündstoff"-Debatte beim FC Bayern: Müller verweist auf Salihamidzic

Ist der Trainerwechsel-Effekt also verpufft? Dieser Frage musste sich Ur-Bayer Thomas Müller bereits nach der City-Pleite stellen. Der wollte sich diesbezüglich allerdings nicht positionieren und verwies vielsagend auf Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Dazu werde ich mich nicht äußern, da könnt ihr den Hasan fragen. Die Debatte birgt natürlich Zündstoff", meinte Müller.

Natürlich wurde auch Salihamidzic auf die Zündstoff-Debatte angesprochen, der Sportvorstand wiegelte jedoch ab. "Dieses Thema ist nach dem Spiel Quatsch!", meinte 46-Jährige und nahm seinen Coach in Schutz: "Der Trainer hat die Mannschaft in dieser kurzen Zeit wirklich gut eingestellt. Das war nicht einfach, da wir nicht so viele Trainingseinheiten hatten. Aber das hat alles gestimmt."

Tuchel nach Hoffenheim-Remis konsterniert: "Das war schlecht"

Besonders viel ist davon bislang aber nicht zu sehen. Versuchten die Beteiligten, die 0:3-Watschn gegen City noch schönzureden, kehrte am Samstag große Ernüchterung ein. "Ich dachte, wir wären vorbereitet, würden mit Wut im Bauch spielen. Das war nicht der Fall, das war schlecht. Zu langsam, zu emotionslos, nicht verbissen. Uns fehlt der Sinn dafür, dass es brennt. Wir brauchen schnell einen anderen Spirit", konstatierte ein sichtlich angefressener Tuchel nach dem Spiel bei "Sport1".

Woran genau die schwachen Leistungen zuletzt lagen, konnte der Bayern-Coach aber auch nicht beantworten. Obwohl individuell klar überlegen, hatten die Münchner die Partie gegen Hoffenheim über große Phasen nicht im Griff und ließen nach vorne Inspiration und Durchschlagskraft vermissen. Erst nach der Einwechslung von Jamal Musiala nach einer guten Stunde kam mehr Zug und Zielstrebigkeit ins Offensivspiel. Einen Sieg hätte sich der Rekordmeister unter dem Strich aber dennoch nicht verdient gehabt.

FC Bayern: Kimmich ratlos – Luxus-Kater komplett außer Form

Auch Joshua Kimmich gab sich nach dem Spiel ratlos. "Es ist sehr schwer zu erklären, vor allem wenn man sieht, um was es heute ging oder generell geht", so der Mittelfeldspieler. "Nach einer 0:3-Niederlage unter der Woche sollte man eigentlich meinen, dass man eine Reaktion zeigen möchte. Gerade in der Bundesliga, wo es sehr eng ist und wir jeden Punkt brauchen, da kann ich mir nicht erklären, dass wir heute so eine Leistung auf den Platz bringen."

Frappierend ist vor allem die Formschwäche zahlreicher Stars aus dem sündhaft teurem Luxus-Kader, den nicht wenige als einen der stärksten in der Bayern-Geschichte einordnen. Auf dem Papier mag das auch stimmen, auf dem Platz allerdings nicht. Nationalspieler wie Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Thomas Müller (alle verdienten sich gegen Hoffenheim die AZ-Note 5) hinken ihren eigenen Ansprüchen als Leistungsträger weit hinterher.

FC Bayern: Am Ende steht wohl wieder nur die Meisterschaft

Die schleppende und mit enttäuschenden Leistungen durchsetzte Saison scheint mittlerweile auch ans eigene Selbstverständnis zu gehen. Vom "Mia san mia" ist aktuell jedenfalls nur selten etwas zu sehen, stattdessen wirkt die Mannschaft völlig verunsichert. Im Rückspiel gegen City werden die Münchner in der aktuellen Verfassung kaum eine Chance haben.

Realistischerweise wird am Ende dieser Saison wie schon in den vergangenen beiden Jahren unter Julian Nagelsmann und Hansi Flick maximal wieder lediglich die Meisterschaft stehen – und das auch nur deshalb, weil sich der einzige Titelkonkurrent Borussia Dortmund ebenfalls alles andere als konstant zeigt. Die Meisterschale hätten die Verantwortlichen aber sicher auch ohne Trainerwechsel haben können...