Bayerns Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hat im Fall Jamal Musiala für neuen Wirbel gesorgt. Am Rande des Spiels gegen den 1. FC Köln äußerte sich der 71-Jährige mit deutlichen Worten und stellte dabei sogar die Zukunft des Nationalspielers in München in Frage.

Die beiden Superstars Harry Kane und Michael Olise verletzt - aber der richtige Rumms folgte beim 1:1 des FC Bayern gegen den 1. FC Köln erst nach dem Schlusspfiff. Denn auf der Tribüne äußerte sich Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge ausführlich und sehr deutlich zur Situation von Jamal Musiala.

Der ehemalige CEO des Rekordmeisters formulierte wie zuletzt schon Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen Zweifel, ob Musiala wegen seiner neurologischen Funktionsstörung mit Absencen wieder zu seinem früheren Leistungsniveau zurückfindet. "Das ist durchaus möglich und nicht ausgeschlossen", sagte Rummenigge bei Sky. Was man intern "wisse", lasse leider vermuten, "dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er hier auch in diesem Stadion sehr oft gezeigt hat".

Bayern-Bosse halten Musialas Erkrankung für komplizierter als zunächst angenommen

Heißt: Die Bosse halten Musialas Erkrankung für noch komplizierter, als zunächst angenommen. Für den Fall, dass Musiala nicht mehr der Alte wird, kündigte Rummenigge wie auch schon Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen unter der Woche auf dem AZ-Sofa ernste Gespräche mit der Musiala-Seite an. "Da muss man sprechen mit der Familie, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich, mit Verlaub, nicht mehr darstellbar."

Musialas Vertrag beinhalte schließlich "sehr stolze Summen". Dass sich der Verein darüber Gedanken mache, sei "seriös und völlig normal". Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass Musiala auf Gehalt verzichtet.

Vorstand und Aufsichtsrat müssen sich mit den finanziellen Konsequenzen beschäftigen

Einen vorzeitigen Verkauf hält Rummenigge kaum für realistisch, wie er sagte: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass irgendein anderer Verein unter diesen Voraussetzungen auch kaufen würde." Und doch sind die Münchner offenbar offen dafür. Auch Vorstand und Aufsichtsrat müssten sich mit den finanziellen Konsequenzen beschäftigen, so Rummenigge: Zunächst wolle man aber abwarten, wie sich Musiala in den kommenden Wochen entwickele. Ein Gespräch mit dessen Seite habe noch nicht stattgefunden. "Wir sind alle daran interessiert, dass er zurückkommt, idealerweise in bester Verfassung. Aber was passiert, wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir uns natürlich um die Finanzen Gedanken machen."

Das Thema Musiala wird Bayern noch lange und intensiv beschäftigen. Denn wie Max Eberl sagte, sieht die sportliche Abteilung um ihn und Trainer Vincent Kompany die Sache anders. Sie glauben weiter an Musiala.