FC Bayern: Robert Lewandowski wehrt sich erneut – Telefonat mit Hasan Salihamidzic

In den Wechsel-Hickhack um Robert Lewandowski kommt Bewegung rein: Es hat ein Gespräch zwischen Hasan Salihamidzic und dem Stürmer des FC Bayern gegeben. Auch der wechselwillige Pole hat sich nochmals zu seiner Situation geäußert.

München - Bayern-Torjäger Robert Lewandowski hat nach seinem öffentlich geäußerten Wechselwunsch laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung mit Klub-Sportvorstand Hasan Salihamidzic telefoniert.

Der 33-jährige Stürmer hatte am Montag bekräftigt, dass er den deutschen Rekordmeister trotz eines bis 2023 laufenden Vertrages in diesem Sommer verlassen möchte. Der FC Bayern lehnt Lewandowskis Wunsch bislang ab.

Salihamidzic: "Habe ihm unseren Standpunkt klar erklärt"

Lewandowski habe ihn angerufen, berichtete Salihamidzic. "Wir haben uns unter anderem auch über seine öffentlichen Äußerungen unterhalten. Ich habe ihm unseren Standpunkt zu seiner Vertragssituation klar erklärt", sagte der Bayern-Sportvorstand der "Bild" dazu am Dienstag.

"Zu seinem Wechselwunsch haben sich Herbert Hainer, Oliver Kahn und ich mehrfach geäußert, deshalb möchte ich es dabei belassen", ergänzte Salihamidzic.

Lewandowski: Bin "kein Egoist"

Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte Lewandowski: "Der FC Bayern und ich sind keine Feinde". Er sei "kein Egoist", sagte Lewandowski, aber: "Veränderungen gehören zum Leben des Vereins und des Spielers."

Es sei in seiner Karriere Zeit für eine neue Etappe. "Ich will nichts erzwingen", stellte Lewandowski klar. Er denke, "dass es am besten sein wird, eine gute Lösung für beide Seiten zu finden. Und nicht nach einer einseitigen Entscheidung zu suchen. Es ergibt keinen Sinn. Nicht nach dieser Zeit", sagte er.

Lewandowski: Vorzeitiger Abschied würde auch dem FC Bayern helfen

Wo würden da "Loyalität und Respekt" bleiben, fragte der 33-Jährige. Er sei dazu "immer bereit" gewesen. "Ich habe acht schöne Jahre hier verbracht, ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt, und ich möchte, dass es so in meinem Kopf bleibt". Und überhaupt hätte ein Wechselverbot negative Auswirkungen auf künftige Transfers der Bayern, mutmaßte Lewandowski: "Welcher Spieler will dann noch zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte?"

Sein vorzeitiger Wechsel in diesem Sommer würde auch dem FC Bayern helfen, meinte der Routinier weiter. "Da der Verein noch eine Ablöse für mich bekommen kann. Ich würde die Chance bekommen, mich noch einige Jahre bei einem anderen Verein einer neuen Herausforderung zu stellen. Das ist mein Wunsch", sagte der Angreifer. Lewandowski soll einen Wechsel zum FC Barcelona anstreben.