Bericht aus Spanien: Lewandowski erwägt Streik – taucht er zum Trainingsauftakt auf?

Jetzt könnte die Schlammschlacht zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern völlig eskalieren. Einem Bericht aus Spanien zufolge denkt der Stürmer-Star sogar nun darüber nach, sich zum FC Barcelona zu streiken. Gebannt dürften die Münchner auf den 8. Juli schauen.

München - Wird's jetzt noch schmutziger als ohnehin schon? Einem Bericht der spanischen " " zufolge erwägt Bayern-Star Robert Lewandowski, sich zum FC Barcelona zu streiken. Demnach überlegt er wohl, nicht zum Trainingsauftakt der Münchner am 8. Juli zu erscheinen.

Es wäre der traurige Höhepunkt einer Schlammschlacht, die sich in den letzten Tagen und Wochen mächtig hochgeschaukelt hat!

Robert Lewandowski legt im Podcast nach: "Will den FC Bayern nur noch verlassen"

Neues Feuer entfachte Polens Nationalmannschaftskapitän, als er sich im Podcast mit "OnetSport" erneut mehr als deutlich über seine Wechselabsichten und seine Zeit beim FC Bayern geäußert hatte. "Es macht keinen Sinn, nicht nach dieser Zeit. Nach so einem erfolgreichen Weg und meiner Bereitschaft und Unterstützung", sagte Lewandowski zu einer möglichen Erfüllung seines Vertrags bis 2023 – und schob hinterher: "Loyalität und Respekt sind doch wohl wichtiger als dieses Business."

Er machte deutlich: "Ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben möchte. Sie wollten mir bis zum Schluss nicht zuhören. Etwas ist in mir gestorben – und es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen. Selbst wenn du professionell sein willst, kannst du es nicht wiedergutmachen." Greift Lewandowski, der Vorzeige-Profi, mit einem Trainings-Streik nun zum wohl drastischsten Schritt?

Lewandowski geht nicht davon aus, dass die Bayern ihm wirklich einen Wechsel verbieten werden. "Was für ein Spieler wird dann noch zu Bayern gehen wollen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren kann? Wo sind die Loyalität und der Respekt?" Er sei immer bereit gewesen, hatte acht schöne Jahre in München, sagte Lewandowski weiter. "Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt und ich möchte, dass es so auch in meinem Kopf bleibt."

Der Stürmer-Star bekräftigte seinen Wunsch abermals, "eine gute Lösung für beide Seiten" zu finden und nicht nach einer "einseitigen Entscheidung zu suchen".

Hoeneß geht von Lewandowski-Verbleib beim FC Bayern aus

Die Bayern-Bosse wollen an Lewandowski festhalten, pochen (noch) auf die Erfüllung des Vertrags. Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß geht davon aus, dass die Münchner den Stürmer-Star eine weitere Saison behalten: "Ich hab ja schon immer gesagt: Wenn man keine Alternative hat, von der man glaubt, dass sie ihn einigermaßen ersetzen kann – das sieht im Moment so aus, dass das schwierig ist –, dann würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, wie alle anderen im Verein, dass er noch ein Jahr bleibt", sagte Hoeneß gegenüber "Sport1". Und weiter: "Und dann muss man sehen, ob er nächstes Jahr ablösefrei geht oder vielleicht sogar nochmal verlängert. Das weiß ja kein Mensch."

Hoeneß würde allen Beteiligten empfehlen "sachlich zu bleiben, die Sache nicht eskalieren zu lassen – dann wird auch über dem Haus Lewandowski-Bayern München wieder bald die Sonne scheinen". Statt heiter Sonnenschein sieht es in München aktuell jedenfalls eher nach tiefschwarzen Gewitterwolken aus. Ob das auch noch am 8. Juli so sein wird?