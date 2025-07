Am Dienstagmorgen absolvierte Neuzugang Luis Díaz den ersten Teil des Medizinchecks im Klinikum Barmherzige Brüder. Dort fahren Michael Olise und Sacha Boey beinahe in die Notaufnahme.

Um 8.08 Uhr war es so weit: Im schwarzen Audi bog Bayern-Neuzugang Luis Díaz in Richtung Tiefgarage des Klinikums Barmherzige Brüder ab. Buenos días, Señor Díaz! Dort absolvierte der Kolumbianer, der wenige Stunden davor am Münchner Flughafen gelandet war, den internistischen Teil des Medizinchecks. Und konnte gleich einige seiner neuen Teamkollegen kennenlernen.

FC Bayern: Aznou fehlt bei den Untersuchungen im Klinikum Barmherzige Brüder

Denn für den gesamten Kader des FC Bayern stand dort am Dienstagvormittag die obligatorische sportmedizinische Untersuchung an. Als erster Profi, noch vor Díaz, düste Tom Bischof in die Tiefgarage. Grüppchenweise wurden die Stars radiologisch und kardiologisch untersucht. Nicht dabei waren neben den Verletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito auch Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic.

Letzterer hätte ursprünglich direkt am Morgen seinen Termin gehabt. Gut möglich, dass er für Díaz kurzfristig weichen musste. Denn bei den Leistungstests am Nachmittag an der Säbener Straße war Pavlovic wieder dabei. Für Youngster Adam Aznou war ebenfalls ein Zeitfenster vorgesehen, doch ebenso wie Bryan Zaragoza steht der Linksverteidiger vor dem Abschied. Aznou wird zum FC Everton wechseln.

Wird den FC Bayern in Richtung Everton verlassen: Adam Aznou. © IMAGO

Diaz soll am Donnerstag offiziell vorgestellt werden

Kurios: Die Fahrgemeinschaft Michael Olise und Sacha Boey wäre beinahe auch nicht bei den Untersuchungen angekommen. Journalisten konnten die beiden Franzosen gerade noch so davor aufhalten, nicht in die Notaufnahme zu fahren. Apropos gut gelaufen: Das galt auch für den Medizincheck von Díaz. Kurz nachdem Olise und Boey die richtige Einfahrt fanden – sie probierten es auch noch bei der Lieferanteneinfahrt – düste der Audi mit einem grinsenden Díaz auf der Rücksitzbank in Richtung Innenstadt.

Díaz ist mit dem Medizincheck bei den Barmherzigen Brüdern fertig

Dort soll der 75-Millionen-Mann einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Damit wird Díaz der drittteuerste Neuzugang in der Geschichte des FC Bayern. Nur Lucas Hernández (80 Millionen Euro) und Harry Kane (95 Millionen Euro) waren teurer. Am Donnerstag wird Díaz offiziell vorgestellt. Eine Euphorie, wie sie Kane bei seiner Ankunft im August 2023 auslöste, herrschte bei den Barmherzigen Brüdern diesmal nicht. Kaum Schaulustige waren zum Klinikum gekommen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Schon am Samstag beim Test gegen Olympique Lyon (15.30 Uhr) soll Díaz sein Bayern-Debüt geben.