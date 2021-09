FC Bayern: Offensiv-Trio angeschlagen  startet Marcel Sabitzer gegen Fürth?

Mit Serge Gnabry, Jamal Musiala und Kingsley Coman drohen dem FC Bayern gleich drei Flügelspieler gegen Fürth auszufallen. Neuzugang Marcel Sabitzer könnte erstmals für den Rekordmeister von Beginn an auflaufen.

München – 31 Minuten gegen RB Leipzig, acht Minuten in Barcelona und 28 Minuten gegen Bochum: Für einen Startelf-Einsatz hat es für Marcel Sabitzer seit seinem Wechsel zum FC Bayern noch nicht gereicht.

"Er muss sich natürlich schon noch ein bisschen finden", meinte Coach Julian Nagelsmann bei Sabitzers Bayern-Debüt gegen seinen Ex-Klub Leipzig. Der 27-Jährige könne sicherlich besser spielen, aber es "war nicht so ganz einfach für ihn reinzukommen".

FC Bayern droht ein Engpass auf dem Flügel

Am Freitag im Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) könnte der Österreich nun endlich zu seinem Debüt in der Anfangsformation des deutschen Rekordmeisters kommen.

Denn die Bayern haben einen Personalengpass auf dem Flügel. Neben Kingley Coman, der nach seiner Herz-Operation noch ein wenig länger ausfällt, sind auch Jamal Musiala und Serge Gnabry angeschlagen. Musiala zog sich am Montag eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zu, Gnabry liegt derzeit mit einem grippalen Infekt flach. Beide Offensivspieler verpassten auch die Einheit am Mittwoch. Ob es für einen Einsatz am Freitag reicht, ist fraglich.

Gegen Fürth: Bilden Sané und Sabitzer die Flügelzange?

Gut möglich also, dass Sabitzer zusammen mit Leroy Sané die bayerische Flügelzange in Fürth bildet. Ein weiterer Kandidat wäre Eric Maxim Choupo-Moting. Für Bayerns Neuzugang Sabitzer, der eigentlich in der Mittelfeldzentrale beheimatet ist, ist die Außenbahn nicht gänzlich unbekannt.

Bereits gegen Bochum durfte der gebürtige Wiener in der Schlussphase auf dem Flügel ran, aus Leipzig ist ihm diese Position ebenfalls bekannt. Auch im Zweitliga-Duell 2015 gegen den kommenden Gegner Fürth kam Sabitzer auf Rechtsaußen zum Einsatz.