FC Bayern nominiert Tanguy Nianzou für die Champions League nach

Kann Tanguy Nianzou in seinem zweiten Halbjahr beim FC Bayern endlich angreifen? Nach zwei schweren Verletzungen schuftet das Abwehr-Juwel aktuell fürs Comeback – auch in der K.o.-Phase der Champions League könnte er nun auflaufen.

München - Der FC Bayern hat Tanguy Nianzou für die Champions League nachnominiert. Der junge Franzose findet sich auf der nach Ende der Wintertransferperiode aktualisierten Kaderliste der UEFA.

Der 18-Jährige hatte seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Paris Saint-Germain mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen und kam bislang lediglich zu einem einzigen Einsatz im Trikot der Münchner.

FC Bayern: Tanguy Nianzou arbeitet für Comeback

Schon kurz nach seiner Ankunft beim Rekordmeister zog sich Nianzou eine schwere Oberschenkelverletzung zu, weshalb er nicht für die Gruppenphase der Champions League nominiert wurde. Im Dezember warf ihn ein Muskelbündelriss zurück, der ihn wochenlang außer Gefecht setzte.

Aktuell arbeitet das hoch gehandelte Abwehr-Talent auf dem Trainingsplatz am Comeback. Bei der Klub-WM in der kommenden Woche wird Nianzou aber noch nicht mit dabei sein, er setzt seine Reha wie der ebenfalls verletzte Alexander Nübel an der Säbener Straße fort.