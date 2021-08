FC Bayern: Neuer stößt Torwart-"Titan" Kahn vom Thron

Das 5:0 gegen Hertha BSC war das insgesamt 205. Spiel in der Bundesliga-Karriere von Manuel Neuer, in dem er kein Gegentor kassierte. Damit ist er nun alleiniger Rekordhalter.

München - Nicht nur Robert Lewandowski ging beim Spiel gegen Hertha BSC auf Rekordjagd – auch Torwart Manuel Neuer knackte beim 5:0 gegen die Hauptstädter eine Bestmarke.

Es war das 205. Spiel in der Bundesliga-Karriere des 35-Jährigen, in dem er ohne Gegentor blieb. So viele "Weiße Westen" hat kein anderer Torwart in der Liga-Historie. Neuer ist nun alleiniger Rekordhalter und stieß gleichzeitig Torwart-"Titan" Oliver Kahn vom Thron. Der heutige Bayern-Boss kommt auf insgesamt 204 Bundesliga-Spiele ohne Gegentor.

"Dass die Defensive stabil war und wir zu null gespielt haben, freut mich natürlich sehr", sagte Neuer nach dem Spiel.