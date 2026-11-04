Manuel Neuer hat nun die meisten Einsätze eines deutschen Profis in der Champions League und liegt in der ewigen Allzeit-Rangliste auf Rang drei. Dass er bei Atlético wieder spielen konnte, war dem Keeper des FC Bayern morgens noch nicht klar, er hatte sogar "Schmerzen beim Gehen".

Manuel Neuer bleibt in Madrid ohne Gegentor. Dass er auflaufen konnte, stellt sich erst spät am Spieltag heraus.

Wenn man älter ist, zwickt's hier und da. Dass man nicht mehr wie ein – eben! – junger Hüpfer morgens aus dem Bett kommt, liegt in der Natur der Sache. Auch bei Leistungssportlern. Drei Spiele musste der 40-jährige Manuel Neuer wegen einer Sehnenreizung im Fuß pausieren, sein Comeback sollte bei Atlético Madrid steigen. Doch am Dienstag, dem Spieltag, war dies längst noch nicht klar.

"14 Grad Wassertemperatur" für den Einsatz gegen Atlético

So berichtete der Torhüter nach dem 2:0-Erfolg mit seinen Bayern bei Prime Video, er habe "auch heute Morgen wieder Schmerzen beim Gehen gehabt". Was macht der erfahrene Kapitän? Eine Art Kneippkur, zumindest die Hydrotherapie. "Bei 14 Grad Wassertemperatur", so Neuer, habe er seine Beine auf der Dachterrasse im Hotelpool abgekühlt. Das half.

"Es war wirklich keine leichte Situation für mich in den vergangenen Tagen und Wochen, aber ich habe dran geglaubt", sagte Neuer, dem erst "beim Aufwärmen" klar wurde, dass er sich gut genug fühlte, um zu spielen. Ging alles gut. "Jetzt bin ich echt mega happy, dass ich auf dem Platz stehen konnte, dass wir die Null halten konnten und dass wir das Spiel 2:0 gewonnen haben", meinte Neuer.

Dass Manuel Neuer gegen Atlético spielen konnte, entschied sich erst beim Aufwärmen. © IMAGO/BCC/ ALFAQUI

Manuel Neuer mit 164. CL-Einsatz, 63 Spiele ohne Gegentor

Der schöne Nebeneffekt: Neuer hielt zum 63. Mal in diesem Wettbewerb die Null – ein Rekord. Und das in seinem 164. Champions-League-Spiel, kein anderer deutscher Profi (Thomas Müller 163) hat mehr. In der Allzeit-Rangliste der meisten Champions-League-Einsätze liegt Neuer nun auf Rang drei. Vor ihm: der frühere Real-Torwart Iker Casillas (177) und Portugals Legende Cristiano Ronaldo (183) – noch? Bei seiner Bankettrede meinte Jan-Christian Dreesen (Bayerns Vorstandsboss ist am 18. November zu Gast auf dem AZ-Sofa) launig, es sei "ein Auftrag", dass Neuer da noch hinkomme. Wird schwer. Inklusive eines eventuellen Finales wären es noch elf Spiele (ohne Playoffs).

Neuer selbst freute sich über den Erfolg in Madrid: "Das war totale Dominanz von der ersten bis zur 93. Spielminute. Egal, was Atlético uns entgegengestellt hat, wir hatten immer eine Antwort darauf." Der Oldie auch.