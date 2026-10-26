Das AZ-Sofa 2026: Mit Jan-Christian Dreesen

Wie bleibt der FC Bayern an der europäischen Spitze? Wie geht es mit Superstar Michael Olise weiter? Darüber spricht Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am 18. November auf dem AZ-Sofa. Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich. Diese öffnet ab 18:30 Uhr vor dem Barocksaal.

26. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

Auf der roten Couch nimmt Platz Jan-Christian Dreesen – am 18. November 2026 im Deutschen Theater platz.

Wie sieht die Zukunft des FC Bayern aus, Herr Dreesen? Seit Mai 2023 steht Jan-Christian Dreesen als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des deutschen Rekordmeisters. Der 59-Jährige führt den Klub mit großer Erfahrung und Fachwissen, genießt auch bei den Fans hohes Ansehen. Erst im August wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert – ein klares Zeichen des Vertrauens.

Doch Dreesen weiß: Die Herausforderungen für die Zukunft sind gewaltig. Wie gelingt es dem FC Bayern, seine Spitzenposition im europäischen Fußball zu behaupten? Wie kann der Klub mit der finanzstarken internationalen Konkurrenz mithalten? Und wie stehen die Chancen, Superstar Michael Olise langfristig an die Münchner zu binden? Schließlich ist der Anspruch beim Rekordmeister klar: Bayern will nicht nur national dominieren, sondern endlich auch wieder die Champions League gewinnen.

Dreesen und seine Vorstandskollegen müssen die richtigen Weichen stellen, um den FC Bayern auch in Zukunft auf Erfolgskurs zu halten. AZ-Chefredakteur Michael Schilling und Chefreporter Sport Maximilian Koch sprechen mit dem Bayern-Boss am 18. November über diese und weitere spannende Themen.

Sie möchten live dabei sein? Tickets für das AZ-Sofa 2026 gibt es in unserem Ticketshop.

Unterstützt von Möbel Höffner

Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Enrico Jelitzki, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner wieder als Partner der Reihe dabei.

Probesitzen: Enrico Jelitzki nimmt schon einmal auf "seinem" roten AZ-Sofa Platz. © Ben Sagmeister

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.